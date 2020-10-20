شاهد عقوبة الأم العراقية مرتكبة جريمة نهر دجلة وهذا حال الأب المكلوم (فيديو)

الدبور – حتى اليوم لم يهدا الشارع العراقي و العربي من صدمة جريمة نهر دجلة. حيث قامت أم عراقية برمي أطفالها في نهر دجلة بلا رحمة ولا إنسانية، لتحرق قلب طليقها. و لا تزال الجريمة المروعة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والتي راح ضحيتها طفلان لم يتجاوز عمر أكبرهما الـ3 أعوام. بعدما ألقت بهما أمهما من أعلى جسر يربط الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.

واعتقلت قوات الأمن السيدة. التي اعترفت في التحقيقات معها أن ما فعلته جاء نتيجة خلافات مع طليقها والد الطفلين. كان الوالد قريبا من موقع الحادث. وبحسب فيديو انتشر أيضا على السوشيال ميديا، ظهر وهو يبكي بصوت مرتفع، عندما كانت فرق الانقاذ تبحث عن طفليه.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لقيام الأم باقتياد طفليها وهما صبي وفتاة ما زالت رضيعة لم تتجاوز عامها الأول إلى جسر الآئمة ورميهما في نهر دجلة. إثر خلاف مع طليقها الذي ظهر يبكي بحرقة بليغة بحّ إثرها صوته في مقاطع فيديو وهو يرثي فيها صغيريه.

ورفع أهالي الكاظمية والأعظمية على سور الجسر من المكان الذي ألقت به الأم طفليها صورهما في يافطة حزن وحداد عليهما. فيما واصل الأب المفجوع البكاء والضرب على وجهه «يلطم» بانتظار ظهور جثتي طفليه من جوف النهر حتى تم إنتشال الجثة.

تم العثور اليوم صباحاً على جثة الطفلين

التي قامت والدتهم برميهم في نهر دجلة

🙏 لا اله الا الله 🙏

حسبي الله و نعم الوكيل #حقوق_الطفل #حقوق_الإنسان pic.twitter.com/ZvmKOQ3ykK — 🇮🇶 ✪ AMJAD IBRAHIM (@Amjad_Ibrahim25) October 19, 2020

بعد لحظات من بث خبر رمي الطفلين، نشر مقربون من الأب تسجيلات مصور للحظة وصوله إلى الجسر المكان الذي تخلصت فيه طليقته من الصغيرين كي تحرق قلبه بعد خلاف بينهما. وهو يبكي بشكل هستيري ألما على طفليه. فيما أمسك به رفاقه الذين حرصوا على توثيق العزاء أيضا وبكاء الأب على فراش أبنه وأبنته بملامحهما الناعمة البريئة.

أظهر العراقيون ردة فعل غاضبة على جريمة الأم التي انهال غضبهم عليها. مطالبين بمحاكمتها وإنزال أشد العقوبات بها. وسط تعليقات لم تتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت نشر رسومات كاريكاتير حزين للحظة رمي الطفلين، ليقول الأبن: «أمي أخذتنا لمدينة الألعاب»، لكنه يسقط فاتحا ذراعيه لاحتضان موته غريقا في دجلة.

وأبدت عدد من النساء العراقيات في التعليقات عن الحادثة، أنهن «يتحسرن» على الأطفال أي أنهن لا يستطعن الإنجاب ويتمنين الحصول على طفل واحد على الأقل، وتأتي هذه الأم وترمي طفليها بدم بادر دون أن تتردد حتى في التخلص منهما.

#جريمة_دجلة

مشت دون أن تنهار بأرضها من هول ما فعلت! لم تلتفت حتّى!#جريمة_العراق — فَرَح شَكَرون (@Farah_Shakaron) October 19, 2020

وتحدث المحامي البارز من العاصمة بغداد. حيان الخياط، في تصريح لمراسلة «سبوتنيك» في العراق. عن الجزاء القضائي الذي ستناله المرأة بعد رميها لطفليها في النهر، قائلا ً: وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، فإن عقوبة جريمة القتل إذا كان المقتول من أصول القاتل هي الإعدام استناداً لنص المادة (406/1/د) منه«.

وبيّن الخياط، وفي حالة الأم التي رمت بطفليها من جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية إلى أسفل نهر دجلة، فان المقتول يعتبر فرع وليس أصل للقاتل وبذلك لا ينطبق عليه النص أعلاه.

وأضاف، رغم ذلك يمكن تطبيق المادة (406/1/أ) لتوافر سبق الإصرار في فعل الأم، وكذلك يمكن تطبيق المادة (406/1/ز) والتي نصت على ظرف اقتران القتل عمدا بجريمة أو أكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه.

وأكد المحامي، في كلتا الحالتين السابقتين فان العقوبة هي الإعدام شنقاً حتى الموت.