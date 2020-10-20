شهيرة منعت نجلاء فتحي معشوقة محمود ياسين في السينما من حضور العزاء!

الدبور – منعت الممثلة شهيرة زوجة الفنان المصري الراحل محمود ياسين، معشوقته وحبيبته في السينما لسنوات. الفنانة نجلاء فتحي من حضور العزاء. مع أن الأخيرة طلبت ذلك منها ولكنها رفضت وبشدة.

وتعد الفنانة نجلاء فتحي من أبرز الممثلات التي قدمن أعمالاً فنية وبطولات سينمائية بارزة مع الفنان الراحل محمود ياسين. أبرزها “الشريدة”، “اذكريني”، “سونيا والمجنون”، “العاطفة والجسد”.

حتى إنتشرت أقوال كثيرة وقتها عن علاقة عشق تربط محمود ياسين بالفنانة نجلاء فتحي. وكثرت الإشاعات وقتها ووصلت إلى زوجته شهيرة. التي نفت كل تلك الإشاعات وقتها، واستمر عمل نجلاء فتحي مع محمود ياسين بعدها لإثبات العكس.

و تلقت الفنانة شهيرة. زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، خبراً برغبة الفنانة نجلاء فتحي بالحضور شخصياً لتقديم واجب العزاء، لكنها رفضت ذلك.

حيث أجرت الفنانة نجلاء فتحي مكالمة هاتفية مع السيناريست عمرو محمود ياسين. نجل الفنان الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية منذ أيام، عن عمر يناهز الـ 79 عاماً. لتقديم واجب العزاء، مضيفة رغبتها بالحضور إلى المنزل لتعزية الفنانة شهيرة بنفسها، لكن الأخيرة رفضت ذلك.

وجاء رفض الفنانة شهيرة لحضور الفنانة نجلاء إلى منزلها لتقديم العزاء؛ نظراً صحة الأخيرة في الوقت الحالي، حيث نصحتها الفنانة شهيرة بألا تأتي إلى المنزل خوفاً على صحتها؛ لأن الفنانة تعاني من نقص في مناعتها مما يجعلها أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبعد غياب عدة سنوات عن الأضواء والتمثيل، ظهرت الفنانة نجلاء ، في شهر مايو المنصرم، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تهنئة المخرج محمد خضر، زوج ابنتها ياسمين أو النجا، بعيد ميلاده.

وظهرت الفنانة نجلاء بطبيعتها الهادئة بدون مساحيق التجميل، كما كانت ترتدي الكمامة؛ نظراً لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما ظهر اللون الأبيض بشعرها.

وكان توفي الفنان محمود ياسين في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء المنصرم، الموافق 14 أكتوبر لعام 2020، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاماً.