ناصر الدويلة: ستعود جزيرة العرب الى عصر الحمير ونحن سنقاطع اللبنه التركية للابد!

الدبور – قال الناشط الكويتي ناصر الدويلة الذي يشكل وجعا مدمنا للإمارات و السعودية. في جلدة الصباح اليومية، أن جزيرة العرب ستعود لعصر الحمير، ولكننا سنواجه ذلك في مقاطعة اللبنة التركية للأبد.

حيث نشر الناشط الكويتي الذي خرج من السجن حديثا من قضية أتهم فيها بالإساءة للسعودية و الإمارات بتغريداته الصباحية القوية، نشر تغريدة هذا الصباح تهكم فيها على الحملة الشعبية الحكومية السعودية الغبية لمقاطعة المنتجات التركية.

وكأن مشاكل السعودية و المنطقة الملتهبة إنتهت. ومقاطعة الأجبان التركية ستحل كل مشاكل السعودية في المنطقة.

حيث قال الناشط الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “اخشى ان الحرب ستندلع قريبا وهذا سيعرض ايران لدمار كبير وسترد ايران على اي دولة تشارك فيها برد قاسي ومدمر فتدمير مصافي البترول ومحطات الطاقة ومخازن النفط وموانئ التصدير ومستودعات الغاز والمياه سيعيد جزيرة العرب الى عصر الحمير وستغادر امريكا المنطقة ونحن سنقاطع اللبنه التركية للابد”

اخشى ان الحرب ستندلع قريبا وهذا سيعرض ايران لدمار كبير وسترد ايران على اي دولة تشارك فيها برد قاسي ومدمر فتدمير مصافي البترول ومحطات الطاقة ومخازن النفط وموانئ التصدير ومستودعات الغاز والمياه سيعيد جزيرة العرب الى عصر الحمير وستغادر امريكا المنطقة ونحن سنقاطع اللبنه التركية للابد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

التغريدة أثارت الكثير من التعليقات المختلفة، حيث قال أحدهم ما نصه: “استاذ ناصر التاريخ يكتب وبكل وضوح: ان ايران ليس لها عدو الا المسلمين!. والغرب يحفظ لها الجميل وسيرده لها باطلاق يدها في الخليج ليصبح فارسيا بامتياز ولن يقف بوجه كل هذا الا تركيا..اما البقيه فهم غثاء كغثاء السيل..الحمدلله على سلامتك وكم انا سعيد ان اراك حرا..والسجون للرجال!..”

استاذ ناصر التاريخ يكتب وبكل وضوح: ان ايران ليس لها عدو الا المسلمين!. والغرب يحفظ لها الجميل وسيرده لها باطلاق يدها في الخليج ليصبح فارسيا بامتياز ولن يقف بوجه كل هذا الا تركيا..اما البقيه فهم غثاء كغثاء السيل..الحمدلله على سلامتك وكم انا سعيد ان اراك حرا..والسجون للرجال!.. — SAMMY…سامي…🇺🇸…💎… (@AzzamiQ) October 21, 2020

بينما قال آخر كما لسع الدبور ما نصه: “مايجري بين أمريكا و إيران فلم ضحاياه الجزيرة العربية و السنة. وجود ايران مهم جدًا لي أمريكا و اسرائيل. فهي مسمار جحا لي أمريكا في المنطقة و حجة تواجد جنودها و قواعدها في المنطقة و صفقات السلاح و المبالغ الطائلة التي تتقاضاها بحجة الحماية و اسرائيل استخدمت إيران كذريعة للتطبيع مع”

مايجري بين أمريكا و إيران فلم ضحاياه الجزيرة العربية و السنة. وجود ايران مهم جدًا لي أمريكا و اسرائيل. فهي مسمار جحا لي أمريكا في المنطقة و حجة تواجد جنودها و قواعدها في المنطقة و صفقات السلاح و المبالغ الطائلة التي تتقاضاها بحجة الحماية و اسرائيل استخدمت إيران كذريعة للتطبيع مع — Abdderaman Hassan Hassaballah (@AbdderamanH) October 21, 2020

يذكر أن السعودية شنت حملة خلال الأيام الماضية لمقاطعة البضائع التركية، وما أن بدأت حتى إنطلقت حملة مضادة وعكسية من الكثير من الدول العربية لدعم تركيا و البضائع التركية.