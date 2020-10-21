السعودية تحترق.. شاهد حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة (فيديو)

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لحريق ضخم قيل إنه على طريق الطائف في محافظة تنومة، وشوهدت ألسنة اللهب تشتعل من المرتفعات بشكل كبير ومنظر مخيف.

و أعلن الدفاع المدني السعودي بعد إنتشار الفيديوهات الأربعاء. أن فرقه بمحافظة تنومة تباشر حريقًا بمنطقة وعرة بجبل غلامه، مشيرًا إلى أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق.

وقال الدفاع المدني في تغريدة على موقع ”تويتر“ إن الفرق تعمل على محاصرته، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

تباشر فرق #الدفاع_المدني بمحافظة #تنومة حريقاً بمنطقة وعرة بجبل غلامه، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشاره ، وتعمل الفرق على محاصرته ، ولم تسجل أي اصابات حتى الآن ولله الحمد. — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 21, 2020

يذكر أن تنومة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال.

ونشر الكثير من النشطاء فيديوهات مختلفة من منظر الحرائق الكبيرة و التي مازالت حتى كتابة هذا الخبر تنتشر بشكل سريع بفعل سرعة الرياح في المنطقة.

نسأل الله السلامة للجميع

حريق ضخم على طريق الطائف في محافظة تنومة pic.twitter.com/5a28S5HB7L — حامد العلي (@Hamed_Alali) October 21, 2020

الوضع خطير المنطقة مغطاه بالاشجار والهواء قوي يااارب سترك pic.twitter.com/LUHXw4kImN — 🌹🇸🇦 ۰۪۫J۪۫۰۰۪۫O۪۫۰۰۪۫K۪۫۰۰۪۫E۪۫۰۰۪۫R۪۫۰🇸🇦🌹 (@J_O_K_E_R_07) October 21, 2020