محافظة تنومة
محافظة تنومة
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السعودية تحترق.. شاهد حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لحريق ضخم قيل إنه على طريق الطائف في محافظة تنومة، وشوهدت ألسنة اللهب تشتعل من المرتفعات بشكل كبير ومنظر مخيف.

و أعلن الدفاع المدني السعودي بعد إنتشار الفيديوهات الأربعاء. أن فرقه بمحافظة تنومة تباشر حريقًا بمنطقة وعرة بجبل غلامه، مشيرًا إلى أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق.

وقال الدفاع المدني في تغريدة على موقع ”تويتر“ إن الفرق تعمل على محاصرته، مؤكدًا أنه لم  يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

يذكر أن تنومة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال.

ونشر الكثير من النشطاء فيديوهات مختلفة من منظر الحرائق الكبيرة و التي مازالت حتى كتابة هذا الخبر تنتشر بشكل سريع بفعل سرعة الرياح في المنطقة.

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