شاهد مطربة مصرية تدير شبكة دعارة و3 فيديوهات إباحية أدت إلى القبض عليها!

الدبور – 3 فيديوهات إباحية قادت إلى القبض على مطربة مصرية معروفة. تعمل في شبكة دعارة كبيرة في مصر. وجاء نشرها لتلك الفيديوهات التي تدعو إلى الفسق والفجور علانية، السلطات المصرية لإلقاء القبض عليها.

ورصدت أجهزة الأمن ثلاثة فيديوهات تم نشرها للمطربة المغمورة. متهمة بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض من خلالها على الفسق والفجور من خلال حسابات جديدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية. تبين من تحريات الأمن أن قائد الشبكة مطربة مغمورة بملهى ليلي شهير وسبق اتهامها في 5 قضايا آداب. مشيرة إلى أن المتهمة تبلغ من العمر 32 عاما حاصلة على ليسانس حقوق، ومعها 4 فتيات وشاب.

وأشارت التحريات إلى أن المطربة استعانت بمدير أعمالها لمساعدتهم في التنقل من الشقق المفروشة. وأنها اتفقت مع باقي المتهمين بتكوين شبكة دعارة. واصطياد زبائنهم من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمقابل 1000 جنيه في الساعة.

و كالعادة في مثل تلك الحالات. زعمت المتهمة أن هذه الفيديوهات كانت على هاتفها الشخصي وتم سرقته منذ شهر ونصف الشهر، ولم تحرر محضرا بواقعة السرقة. ومن نشر الفيديوهات هو السارق.

وأمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المطربة و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وتواصل الجهات الأمنية في مصر فحص 3 فيديوهات تم نشرها لمطربة مغموره متهمة بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. تحرض من خلالها على الفسق والفجور من خلال حسابات جديدة.