بينما حث السعودية على مقاطعة بضائعها، بن زايد يرفع التبادل التجاري مع تركيا

الدبور – بينما حث ولي عهد أبوظبي بن زايد السعودية التي يلعب بها كما يشاء، على شن حملة شعبية لمقاطعة البضائع التركية، مما زاد السخط الشعبي العربي عليها وعلى مواقفها الغريبة مع دولة مسلمة وسنية وقوية في المنطقة.

في نفس الوقت أصدر بن زايد شيطان العرب أمرا لرفع التبادل التجاري مع تركيا لأعلى مستوايته، فما يفعله مع السعودية يقوم بضده بالخفاء، تماما كما حصل في اليمن. عندما ورط بن زايد السعودية في وحل الحرب اليمنية.

فخسرت ماديا وعسكريا ومعنويا، وبل شعبيا لقتلها أطفال اليمن. وهو تفرغ لسرقة خيرات اليمن، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي للسيطرة على جزيرة سقطرى اليمنية.

وكشف ضابط أمني كبير في جهاز المخابرات الإماراتية، ويغرد تحت اسم بدون ظل. وتصدق تسريبات بالعادة، كشف عن الأمر الداخلي الذي أصدره بن زايد شيطان العرب. لرفع التبادل التجاري مع تركيا. في نسف توقيت الحملة السعودية الغبية لمقاطعة المنتجات التركية.

الشيخ محمد بن زايد يأمر برفع التبادل التجاري مع تركيا. — بدون ظل (@without__shadow) October 22, 2020

وبينما قالت بعض المصادر أن الأمر جاء بعد أن ألقت السلطات التركية القبض على جاسوس أردني يعمل لصالح الإمارات. وكعادة شيطان العرب في تخفيف حدة التوتر بعدما ينكشف جواسيسه يقوم بحملة لتهدئة الأوضاع بأي طريقة. وهذا ما يعتقده الكثير من المحللين و الخبراء السبب الرئيس لرفع التبادل التجاري.

مقاطعة البضائع التركية

يذكر أن السعودية أطلقت حملة شعبية رسمية منظمة لمقاطعة البضائع التركية، وقاد الذباب و الإعلام السعودي الحملة بتحريض من الإمارات التي لم تشارك بها. وما أن إنطلقت الحملة حتى إنطلقت حملة مضادة لدعم المنتجات التركية وامتدت على مدى الوطن العربي كله.

وزاد غضب الشارع العربي على السعودية وعلى تصرفاتها الغريبة العدائية للمسلمين، وزاد الغضب داخل السعودية أيضا للتبعية العمياء لولي عهد السعودية للإمارات. حتى بات القرار السعودي بيد بن زايد ولي عهد أبوظبي.