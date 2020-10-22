زوج ديانا كرزون معاذ العمري يعترف بقطع الإتصال عن أحلام التميمي ويكشف المستور(فيديو)

الدبور – زوج ديانا كرزون المذيع الأردني معاذ العمري، إعترف أخيرا بما جرؤ خلال إتصال الأسيرة أحلام التميمي ببرنامجه الصباحي الذي كان يقدمه مع زميله جهاد أبو بيدر، على إذاعة “ميلودي”. وأن الإتصال فعلا تم قطعه عن التميمي عمدا، وكشف تفاصيل ما حصل خلف الكواليس.

وقال العمري في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. إنه تم قطع الاتصال مع التميمي بقرار مع الإدارة ومعد البرنامج والمخرج. مضيفاً: “طلعنا على الهوا وكذبنا وقلنا ما قطعنا الاتصال واحنا قطعنا الاتصال. وأنا مسؤول عن كلامي، وأعطيت الفرصة لزميلي جهاد أبو بيدر بأنه يتحدث بالحقيقة لكنه استمر في الكذب”.

وأضاف: “زميلي نشر فيديو مدته ساعة لا يمت للحقيقة بصلة. وتوسلت له بأن أشاهد محتوى الفيديو قبل نشره ولكنه رفض. وأنا أرى أن الحق أهم من الجميع وما بصير نكذب على حالنا ونوهم الناس ونكذب عالناس”.

وتابع: “ما علينا مؤامرة وأحلام التميمي ترفض الظهور مجدداً لأنه المعد أخبرها بقطع الاتصال عنها وهي على الهواء مباشرة. ورفضوا إبلاغي بسبب قطع الاتصال، خاصة وأنه مع بدء اللقاء حدثت كركبة داخل الاستوديو وزميلي أعطى إشارة بيده لقطع الاتصال”.

وتابع: “يتم التهجم على عائلتنا وأهالينا لأنه لا يوجد رجل للاعتراف بأن الاتصال قُطع، أنا الآن لا يهمني خسارة المال المهم أن أكون متصالح مع نفسي”.

وقد أثار العمري جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب ناشطون بقرار العمري الاعتراف صراحة بما حدث خلال البرنامج الإذاعي، على قاعدة “أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا” متسائلين عمن وقف وراء قرار قطع الاتصال ولماذا؟ فيما اعتبر آخرون أنه كان على العمري الإقرار بما حدث فورا بعد انتهاء الحلقة، وليس بعد عدة أيام.

وعلق الإعلامي ياسر أبوهلالة على الموضوع بقوله: “#أحلام_التميمي_صوتك_عالي وبصمتها أنطقت مقدم البرنامج #معاذ_العمري الذي اعترف أخيرا إنه فعلا تم قطع الاتصال ! ويبقى السؤال مفتوحا لماذا حصل هلع في الاستديو عندما تحدثت ! تحررت من الأسر وحررت إعلاما أسير خوفه”

#أحلام_التميمي_صوتك_عالي وبصمتها أنطقت مقدم البرنامج #معاذ_العمري الذي اعترف أخيرا إنه فعلا تم قطع الاتصال ! ويبقى السؤال مفتوحا لماذا حصل هلع في الاستديو عندما تحدثت ! تحررت من الأسر وحررت إعلاما أسير خوفه pic.twitter.com/L1YMxP7jtT — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) October 22, 2020

وعلق ناشط بقوله:” #معاذ_العمري لو حكيت هذا الكلام من اول يوم كان الشعب كله احترمك و حطوك فوق راسهم بس للاسف الان Too late كرتك انحرق”

#معاذ_العمري لو حكيت هذا الكلام من اول يوم كان الشعب كله احترمك و حطوك فوق راسهم بس للاسف الان Too late

كرتك انحرق #أحلام_التميمي https://t.co/jlrCVorfJJ — Hussam Rabah (@HussamRabah) October 22, 2020

وقال آخر ما نصه كما لسع الدبور: “الزلومية اللي بتحكي عنها كان لازم ظهرت من اول دقيقة مستحيل تكون مثل الاطرش بالزفة ومش عارف ليش ،طيب اسالك سؤال على اي اساس طلعت ثاني يوم اتدافع عن حالك وعن قناتك وعن الكذاب اللي جنبك!! معاذ العمري وأشباهه مجرد عبرة لكل اعلامي ماجور أن فلسطين وابناءها وقضايا ابناءها -خـط أحمر-“

الزلومية اللي بتحكي عنها كان لازم ظهرت من اول دقيقة مستحيل تكون مثل الاطرش بالزفة ومش عارف ليش ،طيب اسالك سؤال على اي اساس طلعت ثاني يوم اتدافع عن حالك وعن قناتك وعن الكذاب اللي جنبك!!



معاذ العمري وأشباهه مجرد عبرة لكل اعلامي ماجور أن فلسطين وابناءها وقضايا ابناءها -خـط أحمر- https://t.co/knhK2u61Lv — مُهنَّد (@MuhannadFadous) October 21, 2020