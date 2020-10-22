شاهد الراقصة البرازيلية لورديانة تثير ضجة أكبر في فيديو جديد

الدبور – الراقصة البرازيلية لورديانة التي أصبحت حديث الشارع المصري لأكثر من أسبوع. وذلك بعد ظهورها في فيديو وهي ترقص بطريقة مثيرة. أثار ضجة واسعة لم تتوقعها الراقصة نفسها. وانصدمت من كمية التعليقات وتبادل الفيديو الراقص لها لأكثر من أسبوع في جميع وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة. وبل تداول الإعلام المحلي و العالمي قصة رقصتها التي هزت مصر.

الراقصة البرازيلية لورديانة لم يكن ظهورها الأول. ولكن كان ظهورها المميز الذي سيرفعها للنجومية و المال. حيث إنهالت عليها العروض الفنية، وانهالت عليها أيضا عروض الزواج، حيث نصف الشعب المصري يرغب بالزواج منها لأنها مربربة.

لورديانة ظهرت في فيديو جديد أثار ضجة من جديد. و ما زال إسمها الأكثر بحثا في وسائل التواصل الإجتماعي، ويرغب الكل معرفة قصتها ولماذا يتصدر اسمها محركات البحث، ولماذا تدخلت السلطات الأمنية وقتها في الموضوع لفحص الفيديوهات ولكنها لم تجد ما يخالف القانون لمحاسبتها.

وذلك الفيديو الجديد الذي ظهرت فيه الراقصة البرازيلية لورديانة كان مع المطرب الشعبي محمود الليثي، حيث ظهرت بنفس الفستان الذي ظهرت به في الفيديو الذي تصدر التريند في الآونة الأخيرة.

وظهرت في مقطع الفيديو الجديد الراقصة اليرازيلية لورديانة وهي ترقص على أنغام مهرجان”آه يا اشطة بالزبادي انتي جامدة موت.. طب ع الهادي يا زبادي”، وكان معها المطرب الشعبي محمود الليثي.

وتستعد الراقصة البرازيلية لورديانا لتصوير فيديو كليب أغنية “خدلك باكو”. من غناء الفنان إياد جمال، والذي سيتم طرحها قريبًا، حيث سيتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبحت الراقصة لورديانة حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل. التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى, و بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير. وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع “إنستجرام”. والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.

يذكر أن الراقصة البرازيلية ليست جديدة على الصنعة. وهي تحي حفلات الأعراس وترقص في النوادي الليلية في القاهرة كغيرها من الراقصات الأجنبيات. حيث أصبحت مصر قبلة الراقصات من حول العالم. ولكن حالفها الحظ بنشر فيديو إنتشر بشكل واسع، لسبب ما.