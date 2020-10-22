شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 وقتال عثمان و أخوته

الدبور – مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 جاءت قوية كالعادة. وشهدت العديد من الاحداث التي وعد بها مخرج المسلسل بعد نهاية الجزء الأول من مسلسل قيامة عثمان.

حيث وعد بجزء قوي من الحلقة الأولى وحتى نهايته. وهذا ما حصل مع الحلقات الثلاث الأولى من الجزء الثاني من قيامة عثمان و الحلقة 30 من المسلسل ككل.

وكان المخرج قد صرح أن مسلسل قيامة عثمان سيتستمر لخمس أجزاء متتالية. هذا يعني أن المسلسل سيمتد ل 5 سنوات قادمة. في خمس أجزاء متتالية، ومن الممكن أن يصل إلى ٧ أجزاء كما صرح مع إنطلاقة الجزء الثاني.

وشهدت هذه الحلقة قتال عثمان مع إخوته من جديد، ومجموعة من الأحداث و الكمائن و الخيانات التي لا تنتهي، حتى وصلت إلى هذا الزمن من خيانة الإمارات والبحرين، والتي أصبحت أكثر وقاحة وعلانية.

شاهد الحلقة الجديدة من المسلسل الذي تم تحريم مشاهدته في السعودية و الإمارات ومصر و البحرين، وزادت نسبة المشاهدة من تلك الدول يعد التحريم، حتى أصبح قيامة عثمان الأكثر بحثا في محركات البحث كل يوم أربعاء وخميس من كل أسبوع.

https://www.facebook.com/watch/?v=697506681178466