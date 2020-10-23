راغب علامة تحول إلى مسخرة النشطاء بعد دعاء الله أن يرزق لبنان رئيسا مثل السيسي (فيديو)

الدبور – تحول الفنان اللبناني راغب علامة إلى مسخرة وسائل التواصل الإجتماعي بعد إنتشار مقطع فيديو له بتطبيلة قوية. ففي وصلة تطبيل له في إحدى القنوات المصرية. وأثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي. قال راغب علامة إنه يدعو الله أن ينعم على الشعب اللبناني و لبنان، كما أنعم ورزق مصر رئيس مثل عبد الفتاح السيسي، رئيس أخرج مصر من الظلمات إلى النور، وجعلها من ضمن الدول المتقدمة.

وقال علامة في وصلة التطبيل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة” عبر القناة الأولى المصرية: “إذا أنعم عليكم ربنا برئيس مسك البلد وحسنها وكل سنة تتقدم 10 سنوات إلى الامام إن شاء الله سيأتي يوم في لبنان يأتي زعيم ولا في فساد ولا في ايه عياله بحطوه في البنوك خارج البلد”.

وأضاف في وصلة إستفزت اللبناني قبل المصري: “رح يجينا يوم إن شاء الله يجيلنا رئيس زي الرئيس السيسي في مصر الي حول مصر من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب حولها على منارة إلى بلد واعدة حول مصر على بلد منيرة”.

راغب علامه هذه ليست التطبيلة الأولى له، فقد طبل لجميع رؤساء لبنان، وتربطه علاقات مميزة مع الكثير من المسؤوليين في لبنان. وطبل من قبل أيضا لولي عهد السعودية لانه شارك في برامج ترفيه تركي الأخيرة وقبض مبالغ ضخمة.

"ربنا يرزق لبنان برئيس مثل السيسي"

طبل سابقا لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد.. المغني اللبناني راغب علامة يعرب عن رغبته في رئيس مثل السيسي يتولى الحكم في لبنان pic.twitter.com/BXAhWuKSnR — مجلة ميم (@MeemMagazine) October 23, 2020

تطبيلة راغب علامه في آخر عمره أثارت سخرية النشطاء، وحصل على الكثير من التعليقات الساخرة و المهاجمة لشخص عاش طول عمره طبالا يتنقل بين رئيس ورئيس، حتى تمنى السيسي. وقال له ناشط مصري ساخرا: “راغب علامة إن شاء الله يرزق لبنان رئيس زي الرئيس السيسي .. _ ياعم خده وهات مكانه مروحه”

وقال آخر ما نصه: “راغب علامة ..اتمني أن يرزقك الله لبنان برئيس مثل السيسي !! انت ما تدعي انت تخدوه وعليه شحن هدية وطقم صيني مني ليك”

راغب علامة ..اتمني أن يرزقك الله لبنان برئيس مثل السيسي !!😲



انت ما تدعي انت تخدوه وعليه شحن هدية

وطقم صيني مني ليك ..😂😂😀#فلسطين_قضيتي … pic.twitter.com/V5LweQ1thR — Gam.turk (@GamalEl36514841) October 23, 2020