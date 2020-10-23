شتاء أسود على أمريكا.. تسجيل 80 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة!

الدبور – شتاء أسود على أمريكا. حيث سجلت أمريكا رقم قياسي جديد بعدد إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. فيما يبدو إنها إشارة لشتاء أسود قادم على الولايات المتحدة الأمريكية. كما قال مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن في المناظرة الأخيرة في السباق الرئاسي.

وسجّلت الولايات المتّحدة الجمعة نحو 80 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة. وهو رقم يُعتبر قياسيّاً، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعيّة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

وبين الساعة 20,30 الخميس، والتوقيت نفسه يوم الجمعة. أحصت البلاد 79 ألفاً و963 إصابة جديدة. ما يرفع إجماليّ عدد الإصابات على أراضيها إلى نحو 8,5 ملايين منذ بداية الجائحة.

كانت الولايات المتّحدة بلغت بالفعل عتبة الثمانين ألف إصابة يوميّاً خلال شهر تمّوز/يوليو. لا سيّما بسبب بؤر إصابة في ولايات جنوبيّة مثل تكساس وفلوريدا، حيث كان الفيروس وقتذاك خارجاً عن السيطرة.

أمّا حاليّاً، فإنّ أسوأ حالات تفشّي الفيروس تُسَجّل شماليّ البلاد وفي الغرب الأوسط، في وقتٍ تشهد نحو 35 ولاية من أصل 50 زيادةً في عدد الإصابات.

من جهته، بقي عدد الوَفَيات على مدار 24 ساعة مستقرّاً على نطاق واسع منذ بداية الخريف، مع تسجيل ما بين 700 و800 حالة وفاة جديدة. وفي الإجمال، توفّي أكثر من 223 ألف شخص في البلاد جرّاء الفيروس.

وتعهّد المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركيّة جو بايدن الجمعة بتوفير لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ مجّاناً “للجميع” في إطار خطّته الوطنيّة لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه في الانتخابات.

وكان الرئيس دونالد ترامب. المتخلّف عن منافسه في نتائج استطلاعات الرأي. أكّد بدوره أنّ اللقاح يجب أن يُوفّر مجّاناً.

JUST IN: US passes single-day record for new COVID-19 cases https://t.co/oUdp12Qq8u pic.twitter.com/IiE0T7mGLj — The Hill (@thehill) October 24, 2020