المال لا يصنع الرجال ولكنه صنع محمد حماقي جديد، شاهد الصورة الصادمة!

الدبور – يقولون الأموال لا تصنع الرجال. ولكنها صنعت محمد حماقي جديد مختلف عن السابق قبل الشهرة و الاموال. فقد صنعت منه كما صنعت من الممثلات و المشاهير أشكال جديدة. هذه الأشكال صدمت المتابعين له.

فقد انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للفنان المصري ​محمد حماقي . وبدا أنها إلتقطت له في بداياته الفنية، وظهر فيها وهو يرتدي بدلة مع سترة كبيرة.

وتبين من خلالها أنه لم يكن يتمتع بقوام رشيق، كما هي عليه حاله اليوم، وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات، ورأى معظم المتابعين أنه تغيّر إلى حد كبير.

ويشار إلى أن محمد حماقي تعرّض لموقف محرج، أثناء إحيائه في أيلول/ سبتمير الماضي، الليلة الرابعة من إحتفالات العيد الوطني السعودي التسعين، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأثناء وقوفه على المسرح قال للجمهور قبل أن يبدأ غناء أغنية جديدة:

“إي رأيكم إن أنا اختار أغنية ناسي كلامها، آه ولله، منها لله الكورونا”، لافتاً إلى أنه إنقطع عن الغناء بسبب كورونا، التي أرغمته على البقاء في منزله لمدة 6 أشهر.