شاهد جميلة السينما المصرية بوسي كيف صدمت جمهورها بظهور جديد..

الدبور – جميلة السينما المصرية الفنانة بوسي التي تزوجت بالفنان الراحل نور الشريف. وانفصلوا قبل وفاته بفترة قصيرة، وكان أطول زواج وأنجح زواج في الوسط الفني. الفنانة التي جننت الشباب بجمالها الملفت ورقتها الرائعة.

صدمت جمهورها بظهور جديد لها. وصورة إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي. فسبحان الخالق لا جمال يدوم ولا مال ولا شهرة ولا شيئ عندما يتقدم الإنسان بالعمر. وتنطفئ عنه الأضواء يبقى وحيدا منبوذا.

وجاء ظهور بوسي أثناء حضورها عرض “سينما مصر” للمخرج خالد جلال، وفاجأت الجمهور بتغير ملامحها بشكل كبير وتأثير عوامل الزمن على وجهها. حيث أصبحت بعمر الـ66.

عبر ناشطون مصريون عن صدمتهم من الإطلالة الأخيرة للفنانة المصرية بوسي، زوجة الفنان الراحل نور الشريف، حيث بدا عليه الشيب وعلامات التقدم في السن بشكل واضح في أول ظهور بعد اختفائها لفترة.

وحرص عدد كبير من أبطال العرض على التقاط الصور مع الفنانة وكان من بينهم الممثلة شيماء عباس التي نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها مع النجمة الكبيرة، ظهرت فيها ترتدي نظارة طبية، وظهر تغير شكلها مع وضوح علامات تقدم العمر.

ويشار إلى أن آخر أعمال بوسي مسلسل “البرنسيسة بيسة” والذي عرض رمضان قبل الماضي. وشاركت في البطولة مع مي عز الدين وأمير المصري، ومحمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم. من تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد.