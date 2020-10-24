شاهد فضيحة إيفانكا ترامب في شوارع نيويورك التي أغضبت زوجها كوشنر (صور)

الدبور – فضيحة إيفانكا ترامب. إنتشرت في شوارع نيويورك المدينة التي يحبها الرئيس الأمريكي ترامب. ويحزن لأجلها لأنها تحولت إلى مدينة أشباح كما يقول في ظل الإغلاق الناتج عن إنتشار فيروس كورونا فيها، حيث تعتبر أكبر مدينة في الولايات المتحدة تضضرت من الجائحة من حيث عدد الإصابات و الوفيات.

فضيحة إيفانكا ترامب التي أغضبتها و أغضبت زوجها كوشنر، جاءت في الأيام الأخيرة قبل موعد الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وستؤثر بلا شك على التصويت لوالدها الرئيس ترامب. الذي يواجه مشاكل كبيرة في البلد لم يجد لها حلا حتى الأن، وأهمها جائحة كورونا الذي يتهمه الشعب بأنه المسؤول الأول عنها.

و هددت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، وكلاهما من كبار المساعدين بالبيت الأبيض، بمقاضاة مجموعة من الجمهوريين المناهضين لترامب لنشرهم إعلانات على لوحة إعلانية في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك تربطهم بحوالي 225 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.

ووجه المحامي مارك كاسويتز، الذي يمثل إيفانكا وكوشنر. هذا التهديد الجمعة في رسالة إلى مشروع لينكولن ووصف الإعلانات بأنها ”كاذبة وخبيثة وتنطوي على تشهير“. وأضاف أنها تشكل ”تشهيرا شائنا ومخزيا“.

وقال كاسويتز في رسالته التي نشرها مشروع لينكولن على تويتر. ”إذا لم تتم إزالة هذه اللوحات الإعلانية على الفور، فسنقاضيكم على ذلك مما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية“.

ولم يرد مكتب كاسويتز حتى الآن على طلب للتعليق. لكن مشروع لينكولن رد في بيان من خلال تدوينات منفصلة‭‭ ‬‬ ”مجانين!… اللوحات الإعلانية ستبقى في مكانها“.