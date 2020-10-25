ميرهان حسين
ميرهان حسين
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بعد الراقصة البرازيلية شاهد ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل برقصة مثيرة (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – أشعلت الفنانة ميرهان حسين مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول فيديو لها وهي ترقص رقصة ساخنة في أحد صالونات التجميل، لتقلد الراقصة البرازيلية فيما يبدو. خصوصا بعد الشهرة التي حصلت عليها في رقصتها الاخيرة.

ونشر مصفف الشعر هيثم دهب فيديو له من صالون التجميل الخاص به يجمعه بالفنانة ميرهان حسين وهما يرقصان معاً على الطريقة الخليجية.

وظهرت ميرهان وهي تخضع لصبغة الشعر وبعدها صفف لها دهب شعرها. وفاجأها بدخوله بجلابية وغترة وعقال وهو يرقص على أنغام أغنية “تعال أشبعك حب”.

لتقوم ميرهان بمصاحبته في الرقص، لتشتعل التعليقات التي أثنت على إجادة ميرهان الرقص الخليجي. بينما علق البعض أن الرقص أصبح أقصر طريقة للشهرة وللفت الإنتباه وجمع اللايكات.

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