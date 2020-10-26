بسبب تعري ابنته لينا الفيشاوي.. أحمد الفيشاوي يتقدم بشكوى ضد طليقته

الدبور – بسبب تعري ابنته لينا الفيشاوي الدائم. وبعد نشر صور من حفل عيد ميلادها، تقدم الفنان المصري أحمد الفيشاوي ببلاغ للنيابة العامة ضد طليقته هند الحناوي. بدعوى تعريض ابنتهما لينا الفيشاوي للخطر.

وقال الفيشاوي في البلاغ الذي قدمه عبر محاميته سناء لحظي. إنه يتهم طليقته بأنها غير أمينة على تربية ابنتهما مما عرضها للخطر وفقا للمواد 2 و96 من القانون رقم 12 لسنة 1996. وذلك بعد أن ظهرت لينا مع والدتها في الاحتفال بعيد ميلادها السادس عشر، بملابس مكشوفة.

وعلى إثر ذلك، أحالت النيابة العامة ​هند الحناوي​ لجلسة محاكمة جنائية عاجلة.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت مؤخراً حكماً جديداً. يقضي بقبول استئناف الفيشاوي على حكم حبسه عاماً واحداً الذي كان صدر سابقاً بتهمة امتناعه عن دفع نفقة ابنته وتكاليف دراستها وبراءته من هذه التهمة.

وكانت لينا الفيشاوي قد إحتفلت بعيد ميلادها ال ١٦. وظهرت بملابس غير محتشمة، قال والدها أن طليقته تعمدت إظهارها بهذا الشكل غير اللائق، وهي مازالت طفلة، وقد يعرضها للخطر.