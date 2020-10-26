ملاعب قطر
ملاعب قطر
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شاهد ملاعب قطر تنتفض بـ “إلا رسول الله” وهتافات موحدة بالمدرجات

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – ملاعب قطر إنتفضت بشعار إلا رسول الله. حيث عبرت جماهير كرة القدم في قطر عن تضامنها ومساندتها لحملة “إلا رسول الله”. والتي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ردا على نشر صور مسيئة للنبي محمد على مبني حكومي في فرنسا. وهي الخطوة التي حظيت بدعم من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتخلت جماهير “الريان” و”الدحيل” في مباراة الفريقين بمسابقة الدوري القطري لكرة القدم عن دعم فريقيهما. ورفعوا لافتات كتب عليها “حبيبي يا رسول الله.. محمد” في مدرجات ملعب ثاني بن جاسم في نادي الغرافة الرياضي.

ورغم إثارة المباراة كرويا كونها واحدة من الدربيات المهمة في الكرة القطرية خلال السنوات الأخيرة. فإن هتافات الجماهير في المدرجات توحدت لدعم الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ضد الحملة الممنهجة التي تقودها فرنسا لتشويه صورته.

 كما رفض العديد من نجوم الرياضة وكرة القدم السابقين والحاليين هذه الإساءة. ومنهم نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق “محمد أبو تريكة”. واللاعب المصري السابق “مجدي عبد الغني”، ولاعب أرسنال والمنتخب المصري “محمد النني”، ونجم كرة اليد المصرية “أحمد الأحمر”.

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