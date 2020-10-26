شاهد هيا الشعيبي تدخل في نوبة بكاء بعد خروجها من السجن وترغب بالإستقرار في سلطنة عمان!

الدبور – الفنانة الكويتية هيا الشعيبي وبعد خروجها من السجن بعد الحملة السعودية الكبيرة عليها، لأنها غردت تشكر أمير قطر لمشاركته في جنازة أمير الكويت الراحل. الشيخ صباح الأحمد الصباح. الجريمة التي لا تغتفر في السعودية و الإمارات.

قالت هيا الشعيبي إنها تفكر جديا في الإستقرار في سلطنة عمان بعد كل الأحداث التي مرت بها، وحملة التنمر السعودية الإماراتية الكبيرة ضدها.

وقالت الفنانة الكويتية وهي تبكي في لقاء لها على إذاعة الهوا هواكم الذي يبث من سلطنة عمان، إنها لها طاقة ولم تعد تتحمل، وإنها فعلا فكرت جديا بالإستقرار في سلطنة عمان، لترد عليها المذيعة بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لك يا أم فهد.

وبعد أن دخلت في نوبكة بكاء وهي متأثرة، حاول المذيع العماني تغيير الجو وقال لها ماذا طبختي اليوم؟

الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تؤكد لبرنامج #الهوا_هواكم: فكّرت جديًا للاستقرار في #السلطنة pic.twitter.com/wvVYd1VVHb — مسقط اف ام | Muscat FM (@RadioMuscat) October 26, 2020

هيا الشعيبي و محبة الناس

في سياقٍ آخر، شددت هيا الشعيبي على أن “حب الناس يجلعها أقوى” وذلك بعد الاتهامات التي لاحقتها بالإساءة إلى السعودية. وتوقيفها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”.

وقالت الفنانة الكويتية في تعليق أرفقته على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص في إنستغرام الاثنين: “هيا اهيا هيا. لن ولن أتغير. حب الناس يجعلني اقوى واقوى. الحمدالله على كل اللي مريت فيه”.

يذكر أنه كانت قد أوقفتها الأجهزة الأمنية الكويتية على خلفية نشر فيديو إباحي على حسابها في سناب شات، قبل أن تخلي النيابة العامة سبيلها بكفالة قدرها 2000 دينار كويتي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته آنذاك الشعيبي رجلاً يمسك عضوه وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه، وبرر زملاء هيا أنها أرادت إرسال الفيديو لإحدى صديقاتها برسالة خاصة، وليس نشره على حسابها الرسمي. بينما قالت بعض المصادر أن حسابها قد سرق من قبل هاكر سعودي.