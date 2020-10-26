ضاحي خلفان أفاق من غيبوبته وصدم بتصريحات ماكرون الشاب الخلوق!!

الدبور – ضاحي خلفان أفاق من غيبوبته أخيرا ودخل في صدمة كما قال من تصريحات الشاب الخلوق الرئيس الفرنسي ماكرون على النبي محمد عليه الصلاة و السلام.

صدمة ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، التي جاءت بعد أيام، عرضته لموجة سخرية من قبل النشطاء على موقع تويتر، بعدما عبّر عن “صدمته” من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام.

ودوّن خلفان على صفحته في موقع تويتر “صدمت لخطاب الكراهية الذي ألقاه الرئيس الفرنسي ماكرون قبل مدة. لم أتصور أن هذا القائد الشاب يحمل كل هذا الحقد على دين مليار ونصف. دين يحمل كل معاني التسامح. ولم أعلق حينها”.

وعلّق ناشط يُدعى عبد الرحمن فوكس بقوله “تطاوله (ماكرون) له سبب وهو أنه وجد قادة العرب من امثال ابن زايد يحارب المسلمين في أرضهم وبلادهم فكيف له أن لا يجدها فرصة سانحة ليحارب المسلمين في دول المهجر؟”.

تطاوله له سبب وهو انه وجد قادات العرب من امثال ابن زايد يحارب المسلمين في ارضهم وبلادهم فكيف له ان لا يجدها فرصة سانحة ليحارب المسلمين في دول المهجر.. — عبدالرحمن فوكس (@foryemen7) October 24, 2020

وخاطب عادل سعيد خلفان بقوله “ما شاء الله عندك قريحه إيمانيه عالية. أكيد طبقت حديث الرسول (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده). لكن لم نرك تتصرف بهذه الطريقة مع تركيا وقطر (إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا)”.

ماشاء الله عندك قريحه ايمانيه عاليه

اكيد طبقت حديث الرسول (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) بس ماشفناك عن تركيا وقطر كذا إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠ النساء﴾ — عادل سعيد (@ANFxcG9S0W4qb16) October 24, 2020

فيما تساءل ناشط يُدعى عصام “من الذي وضع الإسلام والمسلمين كمتهم رئيسي بكل حوادث الإرهاب؟ من أضر الإسلام هذا الضرر الجسيم؟ أين ضاعت روح وأخلاق وسماحة ومعاملة الإسلام؟ وهؤلاء يجب أن يبتروا بترا من المجتمع نهائيا؟ طبعا ماكرون أخطأ ولا نبرر خطأه ولكن نحن من أعطيناه وغيره الفرصة”.

وهنا يجب فتح ملف من الذي وضع الاسلام والمسلمين كمتهم رئيسي بكل حوادث الارهاب ؟؟ من أضر الاسلام هذا الضرر الجسيم ؟؟ اين ضاعت روح واخلاق وسماحة ومعاملة الاسلام ؟؟ وهؤلاء يجب أن يبتروا بترا من المجتمع نهائيا؟؟ طبعا ماكرون أخطأ ولانبرر خطأوه ولكن نحن من أعطيناه وغيره الفرصة . — Essam (@Essam76860847) October 24, 2020

وخاطب ياسين الكبسي خلفان بقوله “كلامك غير موثوق. نفس الكلام كنت تقوله عن الصهاينة وانقلبت رأسا على عقب اتباعا لمن يلقي لك الفتات، وكذلك هذه المرة بمجرد أن ينقلب ولي نعمتك أكيد ستنقلب معه لأن هذا هو حال المتملقين”.

كلامك غير موثوق نفس الكلام كنت تقوله عن الصهاينة وانقلبت رأسا على عقب اتباعا لمن يلقي لك الفتات وكذاك هذه المرة بمجرد ما ينقلب ولي نعمتك اكيد ستنقلب معه لان هذا هو حال المتملقين — yassine el kobsi (@yassinemaroc10) October 24, 2020

وأضاف ناشط يسمي نفسه “أبو هيلان المعمري”، مخاطبا خلفان “لماذا صُدمت؟ أليس هذا ما تريدون أن تصلوا اليه؟ ما فعله ماكرون هو شي بسيط، ولكن أنتم قتلتم وتآمرتم على علماء المسلمين وتاجرتم بالقضية الفلسطينية”.