لجين الهذلول في حالة خطرة بعد إضرابها عن الطعام في معتقل بن سلمان

الدبور – لجين الهذلول في حالة صحية خطرة بعد إضرابها عن الطعام في معتقلات بن سلمان في السعودية. وهي بالأساس حالتها الصحية سيئة نتيجة فترة الإعتقال الطويلة وظروف الإعتقال التي قالت عنها عدة مؤسسات حقوقية إنها لا تلائم البشر ولا الحيوانات.

فقد أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول، الإثنين، دخول الأخيرة في إضراب عن الطعام بأحد معتقلات مملكة المناشير.

وعبر حسابها بتويتر، قالت علياء شقيقة لجين الهذلول: “اليوم الساعة 7 مساءً بتوقيت الرياض أعلنت أختي لجين الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر (بالعاصمة الرياض) حقها بالاتصال بالعائلة”، كما نشرت لينا، الشقيقة الأخرى لجين الهذلول، نفس التغريدة، في وقت لاحق.

اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 الساعة 7مساءً بتوقيت الرياض أعلنت أختي لجين الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر حقها بالاتصال بالعائلة. ألطف بها يارب 💔 — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) October 26, 2020

وبعد إضراب الهذلول عن الطعام ستعرض حياتها إلى الخطر. الامر الذي أقاق عائلتها وأشعرهم بالخوف على حياتها. حيث إنها تعاني من عدة أمراض ووضعها الصحي بالأساس سيء نتيجة الظروف الصحية التي تعاني منها من الإعتقال و التعذيب النفسي التي عاشته في المعتقل.

وكانت قد صرحت أختها وخجرت تقارير كثيرة تتحدث عن تعرضها للتحرش الجنسي داخل المعتقل، وتهديدها أكثر من مرة بالإغتصاب. وتم خلع ملابسها بالقوة وتصويرها كنوع من الضغط النفسي عليها من قبل رجال بن سلمان.

وكانت قد كسرت شقيقة الناشطة لجين الهذول صمتها العام الماضي. بعدما آثرت الصمت خوفا على شقيقتها من التعرض إلى المزيد من التعذيب والتحرش إن تحدثت عن ما تعرفه وما وصلها من معلومات عن وضع شقيقتها في سجون الظلام السلمانية.

لينا الهذلول قالت أن الصمت ظلم ولن يفيد. بل سيشجع على المزيد من العنف و الإعتقال و الظلم بحق الكل. و دعت الجميع إلى رفع الصوت عاليا والنضال بالكلمة لأجل لجين وجميع الناشطات السعوديات المعتقلات، بالقول: “صمتنا لن ينقذهنّ”! لينا الهذلول تتحدث لأول مرة عن مظلومية شقيقتها المعتقلة #لجين_الهذلول وما تعرضت له من تعذيب وحشي على أيدي رجال أمن الدولة.

لين دعت الجميع إلى رفع الصوت عاليا والنضال بالكلمة لأجل لجين وجميع الناشطات السعوديات المعتقلات، بالقول: "صمتنا لن ينقذهنّ"! pic.twitter.com/IuLnbe7dQR — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) April 11, 2019