ياسمين صبري على خطى ترامب تثير ضجة واسعة بسخريتها من ضحايا كورونا! فيديو

الدبور – أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضجة واسعة بين متابعينها. خلال حديثها عن فيروس كورونا في لقاء لها على هامش مهرجان التعري مهرجان الجونة السينمائي، خلال برنامج “إم بي سي تريندنغ”.

ياسمين صبري سخرت من ضحايا فيروس كورونا، ومن مات بعد إصابته بالفيروس ووصفته بالضعيف، الذي لا يستحق الحياة، لأن البقاء للأقوى حسب قولها. الذي إستفز الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

ياسمين صبري أكدت في تصريحاتها أنها غير مهووسة بالنظافة بسبب فيروس كورونا، كما أنها لا تشعر بالقلق حياله. وتعيش حياتها بشكل طبيعي، لافتة إلى أنها من الممكن أن تكون قد أصيبت بـكورونا وتعافت.

وأضافت صبري في لقاء تلفزيوني على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي خلال البرنامج المذاع عبر قناة “إم بي سي 4″:”انا مش ببقى مهوسة بالخوف وكده عادي أنا بستمر في حياتي، عادي جدًا، بالنسبة للفيروس، ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي أكيد هيجي للعالم كله، واللي يأخده يأخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى”.

" البقاء للاقوى " pic.twitter.com/3nfC5OMoUa — فاضلي إكتئباية واحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) October 26, 2020

كن تصريح ياسمين صبري أثار الجدل بين المتابعين بسبب طريقة إجابتها، وقال بعضهم:” على أي اساس البقاء للأقوى والنفس البشرية معروفة بقلة حيلتها وضعفها حتى عند وخز الإبرة وبعيدا عن هالكلام اللي الأغلبية متفق عليه كونها نظرية مو رأي شخصي كيف تسول لها نفسها بالاستخفاف بهالوباء نظرا لوجود عواقب وخيمة إثر هالجائحة من فقدان ابدي وسوء الأحوال العامة والتدهور الملحوظ”.

ياحليلها ياسمين تقرا كتب واجد اجل البقاء للأقوى ذا تقولينه بحرب البسوس موب بفايروس ماتشوفينه حتى بعيونك الحلوه — ع م (@oon_1110) October 26, 2020