شاهد غادة عادل عارية من فوق وتحت بدون بطانة في مهرجان الجونة

الدبور – تحول مهرجان الجونة إلى مهرجان التعري و الإستعراض. كما وصفه النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي. فقد ظهرت الفنانة غادة عادل كما ظهرت رانيا يوسف قبل عام في مهرجان القاهرة السينمائي بدون بطانة وبمؤخرة مكشوفة.

لكن غادة عادل ظهرت بفستان مختلف، حتى لا تقلد رانيا يوسف العجوز المتصابية، فقد ظهرت بفستان قصير جدا. مفتوح من الصدر وقصير من تحت وبدون بطانة لا فوق ولا تحت.

زهور الفنانة المصرية بهذا الشكل أثار ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصفوا مهرجان الجونة بمهرجان التعري. حيث ظهرت أكثر من فنانة بمناظر غير لائقة. وسط جائحة كورونا التي لم يهتم لها الوسط الفني كثيرا.