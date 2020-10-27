في الكويت مصري يطعن إمرأة لأن حجابها يشبه حجاب طليقته!

الدبور – تخيل أن تكون في أحد شوارع الكويت. ويأتي أحدهم من خلفك ويسدد لك عدة طعنات لأنه شبه له إنك شخص ما؟ ويعدها يعتذر منك ظننتك فلانا لذلك طعنتك! هذا ما حصل في دولة الكويت من قبل وافد مصري.

فقد تعرضت فتاة مصرية في الكويت للطعن من قبل أحد مواطنيها. بعد إجبارها على التوقف بأحد الشوارع وتسديد عدة طعنات لها. بعد اختلاط الأمر لديه واعتقاده أنها طليقته.

ووقعت الحادثة الثلاثاء. بعد توجه السيدة المصرية إلى مستشفى الصباح لزيارة زوجها المريض. ليجبرها الجاني على التوقف وينهال عليها بثلاث طعنات في الوجه. كادت أن تتسبب إحداها ببتر لسانها.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر أمني قوله: ”إنه تم ضبط الجاني. وهو في بداية عقده الثالث، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه؛ بتهمة الشروع في القتل. في حين نُقلت المجني عليها إلى المستشفى، وتم إجراء عدة عمليات لها في الوجه“.

وكشف المصدر عن نتائج التحقيقات الأولية مع الجاني. الذي زعم ”أنه أقدم على طعن مواطنته نظرا لتشابه الحجاب الذي كانت ترتديه المجني عليها مع حجاب طليقته. وهو الذي دفعه إلى إجبارها على التوقف. في دوار الشيراتون، وتسديد عدة طعنات لها“، وفق أقواله.

ويبلغ عدد الجالية المصرية في الكويت نحو 600 ألف نسمة. وتُعتبر أكبر جالية عربية في البلد الخليجي الذي يقطنه نحو أربعة ملايين و700 ألف شخص.