أمريكا تحذر رعاياها من هجمات إرهابية في الإمارات و السعودية!

الدبور – حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياه من هجمات إرهابية محتملة في الفترة القادمة في الإمارات و السعودية. وجاء التحذير في بيان نشرته السفارة الأمريكية في الإمارات لرعاياها فيها.

يأتي هذا التحذير بعد آخر وجهته السفارة الأمريكية في السعودية. لمواطنيها بالرياض من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات مسيرة، مع تصاعد هجمات “الحوثيين” من اليمن خلال الأيام الأخيرة.

كما يأتي بعد إعلان التحالف السعودي الإماراتي تحالف الشر في اليمن، الأربعاء. تدمير 6 طائرات مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون على المناطق المدنية في المملكة.

وقالت السفارة الأمريكية في الإمارات. إن وزارة الخارجية لا تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد العالمي للإرهاب، بما في ذلك احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد مواطني الولايات المتحدة ومصالحها في الخليج وشبه الجزيرة العربية.

وأضافت أن المنظمات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات على أهداف غربية، محذرة من أن تستخدم هذه الهجمات مجموعة واسعة من التكتيكات، بما في ذلك العمليات الانتحارية والاغتيالات والخطف والاختطاف والتفجير.

وطالب السفارة الأمريكية مواطني الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا عن الأنظار، وبأن يكونوا على دراية بالمناطق المحيطة، وبأن يظلوا يقظين في المواقع التي يرتادها السياح.