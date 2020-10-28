الراقصة البرازيلية لوردينا أعجبتها القصة وتظهر في فيديو ساخن جديد

الدبور – الراقصة البرازيلية لوردينا أعجبت بالضجة التي قامت بها بفيديو راقص منذ أسبوع. حيث حصلت على ما يقارب تصف مليون متابع خلال أيام فقط من إنتشار الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة. وأيضا تداول جميع وسائل الإعلام تقريبا للضجة التي أحدثتها حتى وصلت لبعض وسائل الإعلام الغربية.

تداول الفيديو وقصة الخبر وما لفت الإعلام. هو تصدر الراقصة البرازيلية محركات البحث ووسائل التواصل لأيام، وكيف حصلت على نصف مليون متابع خلال أيام فقط، فكان الخبر كيف إستطاعت راقصة تحريك الشارع المصري بهذه السهولة وبهزة واحدة. ولماذا يحبث الشباب في مصر عن الفيديو لهذه الدرجة؟

الراقصة البرازيلية لورديانا أعجبت بالموضوع، فأصبحت تظهر كل فترة بفيديوهات مختلفة مع شخصيات مختلفة في الوسط الفني الذي يناسب بيئتها، وانهالت عليها العروض الفنية بعد الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع.

هذه المرة شارك المطرب عمر كمال جمهوره ومتابعيه فيديو يجمعه بالمطرب حمو بيكا والراقصة البرازيلية لوردينا التي أثارت الجدل بعد انتشار فيديو لها مؤخرا.

ونشر «كمال» الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل والصور الشهير «انستجرام» وعلق قائلًا: «أنتي معلمة، عمر كمال وحمو بيكا ولورديانة».

يذكر أن عمر كمال يستعد لطرح أغنيته الجديدة «أنتي معلمة» مع مغني المهرجانات حمو بيكا.

الراقصة البرازيلية لورديانة ترقص بفيديو جديد مع حمو بيكا وعمر كمال. pic.twitter.com/kVqmjUg2xi — Screen Mix (@ScreenMix) October 28, 2020