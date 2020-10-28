حريق السوده .. السعودية تحترق من جديد.. شاهد الفيديوهات المروعة!

الدبور – السعودية تحترق من جديد. حيث إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي عدة فيديوهات تحت وسم حريق السوده في السعودية. وتصدر الترند في موقع تويتر خلال الساعات الماضية.

و اندلع حريق كبير الأربعاء. في منطقة جبلية بمحافظة أبها بعسير السعودية. حيث تنتشر الأشجار والأعشاب في المنطقة الوعرة، وذلك بعد أيام من اندلاع حريق مماثل في جبل غلامة في المنطقة.

وبث سكان يقطنون في قرية القوز وقرى أخرى تابعة لمركز السوده. في محافظة أبها بعسير، مقاطع فيديو للحريق الذي يبدو كبيرا.

وقالت قناة ”الإخبارية“ السعودية الحكومية، إن ”فرق الدفاع المدني باشرت بإطفاء الحريق الجديد جريق السوده ، ولا توجد أي إصابات لحد الآن“.

واحتاجت فرق الدفاع المدني التي استعانت بطائرات الرش. ستة أيام لإخماد حريق جبل غلامة في محافظة تنومة بمنطقة عسير. حيث ساهمت الرياح ووعورة المنطقة التي يصعب فيها وصول عربات الإطفاء، في امتداد النيران لمساحات واسعة.

وأصيب في ذلك الحريق خمسة من رجال الدفاع المدني. قبل أن تعلن وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، أنها أوقفت ثلاثة إثيوبيين بتهمة التسبب بالحريق من خلال إضرام النيران بسبب خلافات فيما بينهم.

الاثيوبيين لهم شبكات في كل مكان الله يعجل فيهم .#حريق_السوده pic.twitter.com/SuIagViSUx — Talal 🇸🇦 (@KSA_T9) October 28, 2020