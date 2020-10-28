رانيا يوسف تشعل محركات البحث بظهورها شبه عارية من جديد في “الجونة” (فيديو)

الدبور – رانيا يوسف عادت لتشعل محركات البحث خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، حيث كان اسمها الأكثر بحثا في موقع جووجل، حيث ظهرت شبه عارية من جديد وبدون بطانة في مهرجان العري مهرجان الجونة. كما يطلق عليه النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت رانيا يوسف المثيرة للجدل في كل ظهور لها، و التي يطلق عليها العجوز المتصابية. التي لا تحترم سنها ولا بناتها. ظهرت شبه عارية في إطلالة جريئة كما وصفها متابعي المهرجان. الذي تحول إلى مهرجان للتعري بشكل فاضح ومستفز.

حيث ظهرت أكثر من ممثلة مصرية بشكل فاضح فيه. وظهرت غادة عادل و الكثير بفساتين مفتوحة من الصدر وقصيرة جدا، كما لم يظهرن من قبل. الأمر الذي أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل. ةحالة من الجدل إلى أي مدى وصلت الممثلات في مصر، حتى أن هوليوود لا تفعل ما يقومون به.

وظهرت رانيا يوسف بجمبسوت قصير باللون الأسود، مزودًا بأكمام، ومفتوحًا عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

ونشرت الفنانة المصرية عددا من الصور من ظهورها باليوم الخامس من أيام مهرجان الجونة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن الممثلة المصرية رانيا يوسف، سبق وطالبت بإقرار قانون “رادع” لمكافحة التحرش بأنواعه كافة وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشتكية من تعرضها للتحرش عبر حساباتها على هذه المواقع، مهاجمة المتحرشين في سلسلة تغريدات على خلفية قضية الشاب المصري الذي اتهمته عشرات الفتيات بالتحرش بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما تداولته وسائل إعلام مصرية هذه الأنباء.

وطالبت يوسف بإقرار قانون رادع بهذا الشأن قائلة بتغريدة في يوليو/ تموز الماضي: “أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه”، على حد تعبيره.

وانطلق مهرجان “الجونة السينمائي” في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار “الإنسان والحلم”، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

THE ‘ A SALUTE TO CHARLIE CHAPLIN’ CONCERT



jumpsuit by : elisabettafranchi

Stylist by : yasminalieldin

Hair by haithamdahab

Make Up by manargamilmakeupartist

Jewellery bijoux jewelry

Shoes : dolcegabbana

Bag : dolcegabbana pic.twitter.com/It3TixhU2A — Raniah Yousief (@RaniahYousief) October 27, 2020