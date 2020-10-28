شاهد الطيب أردوغان ينشد طلع البدر علينا في رد على الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام

الدبور – الطيب أردوغان ، الرئيس التركي وفي رده على كل من ظن إنه أساء لنبي الرحمة محمد عليه الصلاة و السلام. أنشد الرئيس التركي، الطيب أردوغان، نشيد أهل المدينة المنورة باستقبال النبي محمد عليه الصلاة و السلام. قبل 1442 عاما، وذلك في رد على ضجة الروسم التي اعتبرت “مسيئة” للنبي محمد.

ونشرت قناة TRT التركية الرسمية مقطع الفيديو خلال كلمة لأردوغان. قال فيها وفقا لترجمة القناة: “إن جوابنا على أولئك الذين يشجعون قلوبهم الحاقدة. من خلال الدفاع عن إهانة سيدنا الرسول هو تكرار لما قاله أهل المدينة المنورة قبل 1442 عاما..”

وتابع قائلا: “ما هو؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع شرفت المدينة مرحبا يا خير داع..”

وأضاف الرئيس التركي قائلا: “نعم إم الوقوف بإخلاص في وجه الإساءة إلى نبينا الذي شرف مكة والمدينة وآسيا وأوروبا والعالم أجمع والدنيا وجميع الأزمنة هو شرف بالنسبة لنا..”

شاهد فيديو الطيب أردوغان

“طلع البدر علينا“.. أردوغان يرد على الإساءة إلى الرسول الكريم بترديد نشيد أهل المدينة المنورة قبل 1442 عاماً pic.twitter.com/dPaO3157bT — TRT عربي (@TRTArabi) October 28, 2020

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد هاجم الإسلام ككل. وبل وصل هجومه إلى النبي محمد عليه الصلاة و السلام. ونشر الرسوم المسيئة في ساحة عامة في باريس. الأمر الذي أعتبر تحدي لأكثر من مليار مسلم حول العالم يتبعون دين النبي محمد عليه الصلاة و السلام.

ولم يتصد لماكرون إلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مما زاد من حقد وكره ماكرون له، وأمر برسم كاريكاتير يستهزيء به. خصوصا بعدما وصفه أردوغان بالمريض العقلي. وهو الأمر الذي فعلا يعاني منه وجن جنونه عندما ذكره الطيب علنا.