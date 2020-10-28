فضيحة تعامل ترامب مع كورونا كشفها تسريب صوتي لكوشنر قبل الإنتخابات!

الدبور – في فضيحة تعامل ترامب مع كورونا منذ بداية الجائحة، قد تؤثر على سير الإنتخابات، حيث تكثر التسريبات في هذه الفترة. التي قد تغير أراء الناخبين في آخر لحظة كما حصل مع تسريبات كلينتون في الإنتخابات الرئاسية الماضية. التي جعلت ترامب هو الفائز.

فقد أذاعت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الأربعاء. مقطعا صوتيا منسوبا لـ”جاريد كوشنر”، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وصهره. يتحدث فيه عن الرئيس الأمريكي وطريقة تعامله مع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وفي المقطع الذي بثته الشبكة في أحد برامجها الإخبارية. عن تاعمل ترامب مع كورونا. يُسمع “كوشنر” وهو يقول إن “ترامب استعاد البلاد من الأطباء والعلماء الذين يقدمون له المشورة بشأن جائحة كوفيد 19”. مؤكدا أن “ترامب صار يتولى المسؤولية وليس الأطباء”.

وأشارت المحطة التلفزيونية إلى أن “كوشنر” كان يتحدث في المقطع إلى الصحفي الأمريكي الشهير “بوب وودوارد” في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وكثيرا ما اشتبك الرئيس “ترامب” مع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة. الطبيب “أنطوني فاوتشي”، عضو لجنة مواجهة أزمة “كورونا” في البيت الأبيض. حول أفضل السبل للتعامل مع الجائحة، التي أودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص في الولايات المتحدة، حتى الآن.

وقبل نحو أسبوع وصف “ترامب”، “فاوتشي”، بأنه “كارثة”. قائلا إنه لو أخذ بنصيحته لكان هناك أكثر من 500 ألف حالة وفاة بسبب فيروس “كورونا”.

وفي مكالمة هاتفية مع أعضاء حملته الانتخابية، قال “ترامب” إن “الناس سئموا من فاوتشي ومن كل هؤلاء الأغبياء”. وأشار “ترامب” إلى أنه يرغب في إقالته، لكنه يخشى من رد الفعل السلبي إعلاميا.