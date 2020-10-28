شاهد قيامة عثمان 31 كاملة مترجمة وماذا فعل المغول بعثمان (فيديو)

الدبور – قيامة عثمان 31 جاءت قوية كالعادة. كسابق الحلقات الأولى من الجزء الثاني من مسلسل قيامة عثمان. وكما وعد مخرج المسلسل بأن يكون موسما قويا في جميع حلقاته.

حيث ما زال عثمان العنيد يحاول أن يصل إلى هدفه وقيامة دولة للأتراك و المحاربة في أكثر من جبهة لتحقيق هدفه.

في هذه الحلقة يشن المغول حملتهم القوية ضد قبيلة الكاي وضد عثمان للإنتقام من إختطاف ابنه. كما تم رسم المكيدة من قبل الخونة من الأتراك أنفسهم.

وكأن الحال يعيد نفسه في هذا الزمن. وكما تفعل الإمارات بالأمة الإسلامية، هكذا كان الحال دوما منذ أن بدأت الدعوة الإسلامية، الخونة في كل مكان.

وكما ذهب بن زايد للتطبيع وخيانة الأمة بالحروب و الإنقلابات التي دعمها. في هذه الحلقة قبيلة تركية خانت قبيلة الكاي وخانت أرطغرل وعثمان ورسموا له المكائد وشيطنوه/ تماما كما تفعل الإمارات.

https://www.facebook.com/watch/?v=796614520884015