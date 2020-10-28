ما علاقة فيتامين د في الإصابة بفيروس كورونا؟ دراسة صادمة! (فيديو)

الدبور – ما علاقة فيتامين د في الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟ في دراسة جديدة صادمة قد يكون السحر في فيتامين د للتخلص من كورونا. أو على الأقل تخفيف وقعه على جسم الإنسان إن أصيب به.

وبحسب موقع «إنسايدر لايف»، وجدت واحدة من أحدث الدراسات، والتي نُشرت اليوم في مجلة Clinical Endocrinology & Metabolism . أن أكثر من 80 ٪ من مرضى فيروس كورونا في مستشفى إسباني يعانون من نقص فيتامين دال الذي تولده أشعة الشمس.

وتشير النتائج إلى أن تحديد وعلاج مرضى كورونا الذين يعانون من نقص (د). وخاصة أولئك المعرضين لخطر كبير بالنسبة للحالات الشديدة من COVID-19 مثل كبار السن. يمكن أن يساعد في تحسين النتائج.

كما وجدت الدراسة أن 82.2٪ من المرضى في المستشفى يعانون من نقص (د) ، بينما 47.2٪ فقط من الأصحاء يعانون من نقص فيتامين (د).

ولإجراء الدراسة. قارن الباحثون مستويات فيتامين (د) لـ 216 مريضًا من COVID-19 في مستشفى Universitario Marqués de Valdecilla مع مستويات 197 شخصًا سليمًا متشابهين من حيث العمر والجنس.

وباستثناء مرضى فيروس كورونا الذين كانوا يتناولون مكملات فيتامين دال. وجد الباحثون أن 82.2٪ من مرضى COVID-19 يعانون من نقص فيتامين (د). مقارنة بـ 47.2٪ فقط من الأشخاص في مجموعة المقارنة.

وبشكل عام، كانت مستويات فيتامين دال لدى مرضى كوفيد -19 أقل من النساء.

كما وجد معدو الدراسة أيضًا أن مرضى كورونا الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين دال كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وعلامات الالتهاب المرتفعة ، والإقامة الطويلة في المستشفى.