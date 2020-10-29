القبض على بن سلمان في قضية محاولة إغتيال سعد الجبري (صور)

الدبور – الأمر بالقبض على بن سلمان ولي عهد السعودية. بتهمة محاولة إغتيال مسؤول الإستخبارات السابق سعد الجبري الذي رفع عليه قضية في الولايات المتحدة الأمريكية. التي لن يستطيع بن سلمان دخولها بعد اليوم.

وكانت قد استدعت محكمة أمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. في القضية المرفوعة ضده من قبل مسؤول الاستخبارات السابق سعد الجبري، عبر تطبيق “واتساب”. وهي الطريقة الوحيدة للوصول اليه. و الطريقة التي تضمن المحكمة أن التبليغ قد وصله. لأنه استخدم التطبيق من قبل في إغتيال الصحفي جمال خاشقجي. واستخدمه أيضا بمراسلة صاحب شركة أمازون في الفضيحة التي إشتهرت من فترة، عندما إخترق بن سلمان هاتفه عن طريق واتساب.

وكان قاضي المحكمة الاتحادية في واشنطن تيموثي كيلي قد أمر بن سلمان، الأسبوع الماضي. بالرد على دعوى الجبري قبل 7 ديسمبر/ كانون الأول.

وأظهرت وثيقة لمحكمة واشنطن بتاريخ اليوم الخميس 29 أكتوبر/ تشرين الأول. لسعها الدبور كعادته. أنه تم استدعاء بن سلمان عبر مذكرة أُرسلت له من خلال تطبيق “واتساب” بالعربية والإنكليزية. في تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتهم الجبري محمد بن سلمان بإرسال فرقة قتل إلى كندا، حيث يعيش في المنفى، بهدف قتله وتقطيعه بالطريقة نفسها التي قُتل بها الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن بن سلمان يستخدم “واتساب” للتواصل مع العديد من المسؤولين، من بينهم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ذات التطبيق الذي تم اختراق هاتفي الصحافي الراحل جمال خاشقجي، والمعارض السعودي عمر بن عبد العزيز، من خلاله عبر برنامج يبغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية للتكنولوجيا.

وقد تتحوّل القضية التي شملت اتهام الجبري للأمير بتدبير اعتقال نجله وابنته في المملكة دون توجيه اتهامات لهما. إلى نزاع علني يؤدي إلى كشف بعض أوجه صراعات القوة والنفوذ في الدولة الخليجية الثرية.

وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها مسؤول كبير سابق دعوى ضد ولي العهد. وفي حال ثبتت صحة ما ورد في الدعوى. فإنها ستلقي مزيدا من الضوء على ما يعتبره مراقبون حملة حكومية ضارية لملاحقة الخصوم والمنتقدين في الخارج.

ويعتقد أن بن سلمان لن يدخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد اليوم. قبل أن ينتهي تماما من هذه القضية عبر جيش المحاميين الخاص به. وإلا سيعرض نفسه للمثول أمام القاضي رغما عنه. وربما تشاهده الدبابير وهو مكبل اليدين يتم جره إلى المحكمة.