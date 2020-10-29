رانيا يوسف تثير سخرية متابعيها بعد ظهور سرتها، من أم مؤخرة إلى أم سرة!

الدبور – رانيا يوسف كلاكيت عاشر مرة تثير الجدل بين متابعيها وفي الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي. جاءت الضجة بعدما نشرت رانيا يوسف صور لظهور جديد في مهرجان الجونة وفستان جديد مثير للجدل، ظهرت به كعادتها شبه عارية ولكن بفتحات مختلفة هذه المرة.

رانيا يوسف في فستان فاشل وقبيح كما قال معظم من علق على ظهورها الأخير، أظهرت سرتها فيه، حيث تعددت فتحات الفستان العجيب الغريب، من فتحات من فوق لإظهار الصدر إلى فتحات من الخلف للمؤخرة، إلى فتحات بالمتصف لإظهار السرة، وصولا لفتحات في الأسفل لإظهار الساقين.

وعلق الكثير من متابعي الفنانة المثيرة للجدل. و التي تم التحقيق معها عندما أظهرت مؤخرتها في مهرجان القاهرة الماضي. وحصلت على شهرة مميزة وقتها عندما تم سجنها على ذكة القضية بعد تقديم عدد من المحاميين شكوى رسمية ضدها.

وقال أحدهم ما نصه كما لسع الدبور:”وبالنسبه للبرتقال ابو سره ده نظامه اي ي فنانه اي لازمه السره دي نشوفها”

وبالنسبه للبرتقال ابو سره ده نظامه اي ي فنانه

اي لازمه السره دي نشوفها 👌😹😹 pic.twitter.com/iKUOqWFIN1 — s3aid Mahmoud (@saiedMa41906961) October 29, 2020

وقالت ناشطة معلقة على الفستان ما نصه: “طب منتي عندك الديل لوحدة في تقريبا ٣ متر مربع يعني لو خذنا متر وسكرنا الفتحات اللي من قدام عند ، ونص متر نغطي الضهر ، واللي يفضل نعمل فيه ديل مش افضل؟ ايه لازمة الفتحة اللي عند السرة، انتي يا رانيه ممثلة جميلة وتمثيلك حلو ومشهورة،ما في داعي تبرزي نفسك بالفساتين البايخة”

طب منتي عندك الديل لوحدة في تقريبا ٣ متر مربع يعني لو خذنا متر وسكرنا الفتحات اللي من قدام عند ، ونص متر نغطي الضهر ، واللي يفضل نعمل فيه ديل مش افضل؟

ايه لازمة الفتحة اللي عند السرة،

انتي يا رانيه ممثلة جميلة وتمثيلك حلو ومشهورة،ما في داعي تبرزي نفسك بالفساتين البايخة — Fatima (@FatimaA51217470) October 29, 2020

وقال آخر معلقا: “هي الصرة إكتمال اناقة الفستان.. و لا عورة من عوراتك لازم تبان..” بينما قال متابع لها أيضا: “المره الجايا تسوري بالحبل السري” وقال آخر: “وبعدين تقولي #أفضحي_متحرش حسبي الله ونعم الوكيل فيكم” وقال ناشط أيضا معلقا على سنها ما نصه: “اقسم بالله الواحد بيبقي عايز يتقئ لما بيشوفك احترمى سنك بقي”