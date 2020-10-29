شاهد حادث أبها المروع في السعودية مركبة تطير بالهواء فوق مجموعة مركبات (فيديو)

الدبور – إنتشر فيديو على مواقع التواصل لحادث أبها المروع في السعودية. حيث شوهدت مركبة تطير بالهواء وتصطدم بعدة مركبات بعد تعرضها لحادث في الشارع.

في الفيديو الذي تم تداوله ولسعه الدبور تظهر المركبة وهي تطير بشكل مروع في الهواء من قوة الإصطدام، ومن ثم تقع فوق أكثر من ٣ مركبات أخرى كانت واقفهة في المكان.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة مرور سيارة مسرعة انحرفت عن مسارها، ثم اصطدمت بسيارات أخرى، وذلك قبل أن تنقلب وتسقط فوق 3 سيارات أخرى.

ولم تؤكد جهة رسمية حقيقة الحادثة حتى الآن، كما أنه لا يوجد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية. بينما أكد النشطاء أن الحادث وقع أمام مقهى في منطقة أبها.

فيديو | حادث مروع لسيارة تطير في الهواء بعد اصطدامها بعدة مركبات أمام مقهى بأبها.

؛ pic.twitter.com/1CuzzIBrgr — مجتمعنا (@KSASociety) October 29, 2020