شاهد فتاة عارية تماما خلعت جميع ملابسها لتحتج ضد الإجهاض (فيديو)

الدبور – فتاة عارية تماما تقوم بالإحتجاج. حيث لم تجد طريقة للتعبير عن رفضها لقانون الإجهاض إلا أن تخلع ملابسها وتقف عارية تماما. و نظمت ناشطة من حركة “فيمن” النسائية احتجاجا عاريا أمام سفارة بولندا في أوكرانيا، ضد قرار المحكمة الدستورية البولندية حظر الإجهاض.

حيث وقفت فتاة عارية من حركة فيمن النسائية و المشهورة بطريقة الإحتجاج عن طريق خلع الملابس تماما أمام العامة في الشارع. وفي أماكن الإحتجاج.

حيث ظهرت فتاة عارية تتحدث أمام الصحفيين في موقف حضرت له فيما يبدو، وفجأة بدأت تصرخ وخلعت جاكيت كانت ترتديه على جسمها العاري تماما. وبدأت تصرخ ضد قانون منع الإجهاض. الذي أقرته المحكمة الدستورية في بولندا.

يذكر أن حركة فيمن النسائية تشتهر بطريقة الإحتجاج عن طريق العري، وبدأت الحركة بالظهور الناشطات فيها عاريات الصدر. وتطور الأمر للظهور عارية تماما وفجأة أمام العامة لإرسال رسالة ما. وتختص بحرية النساء بدون حدود ولا ضوابط. وأن جسم المراة ملك لها وهي حرة بالتصرف به كما تشاء.

وكانت الحركة طالبت بأن يظهرن الفتيات صدورهم كما الرحال. واعتبروا أن القوانين التي تسمح للرجل بالظهور وصدره عاري و المراة تمنه. هي قوانين عنصرية ضد المرأة.