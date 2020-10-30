شاهد سعودي سكران يقتحم ساحة الحرم المكي بسيارته المسرعة في حادث مروع

الدبور – تداول النشطاء مقطع فيديو لسعودي سكران وهو يقتحم ساحة الحرم المكي الشريف بسيارته. ويصطدم بالبوابة وهناك توقفت سيارته.

ويبدو أن السعودي كان خارجا من أحد البارات “الحلال” التي إنتشرت في السعودية بفضل الترفيه الذي وعد به ولي عهد السعودية بن سلمان. وبما أن البار حلال فوجب إقتحام ساحة الحرم المكي لإنهاء ليلته بصلاة حلال وهو سكران.

حيث قال شهود عيان أن المواطن السعودي كان في حالة سكر شديد ولا يعلم ماذا يفعل وما يقول. وكان يتراقص بين يدي رجال الأمن عندما تم إخراجه من سيارته. وكان يقول أريد بس كاس.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السيارة تمشي بسرعة كبيرة بينما يلحق بها عدد من رجال الأمن مسرعين.

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر رجال الامن وهم يدفعون السيارة بعد أن تعطلت فيما يبدو عقب اصطدامها بالبوابة.

جماعة الالنترا ارحموا ابواب الحرم على الاقل 🙈سلامات سلامات pic.twitter.com/HtZmALq8Rj — Hasan Kutbi حسن كتبي (@HasanKutbi) October 30, 2020

وقال متحدث إمارة مكة سلطان الدوسري، تعقيبا على الحادث، إن الجهات الأمنية بمكة تُباشر حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للحرم، مؤكدا أنه لم يصب أي شخص بأذى.

وأشار إلى أن المقبوض عليه مواطن سعودي سكران وصفته بحالة ”غير طبيعية“، وجارٍ إحالته للنيابة العامة.

متحدث #إمارة_مكة سلطان الدوسري :

الجهات الأمنية بمكة تُباشر حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب #المسجد_الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية اللحرم، ولم يصب أي شخص بأذى

..المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية ، وجارٍ إحالته للنيابة العامة pic.twitter.com/wOAPnq2YPf — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 30, 2020