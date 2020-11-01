جريمة هزت الكويت: شاب كويتي حرق والدته لهذا السبب!

الدبور – في جريمة هزت الكويت وأثارت حالة من الغضب و الجدل عن ما يمكن أن يصل له البعض في هذا الزمن. وخصوصا في بلد محافظ مثل الكويت، أن يصل الحال لشاب كويتي حرق والدته. فلا يصدقها عقل.

ففي جريمة مروعة جديدة في الكويت. أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الاثنين، بأن شابا كويتيا، حاول إحراق والدته، من خلال القيام بإضرام النيران في منزلها، أثناء تواجدها داخله، قبل أن يلوذ بالفرار.

وبحسب صحيفة الراي المحلية. ”استنجدت والدة الشاب بالأجهزة الأمنية. التي توجهت إلى موقع الحادثة لمعاينة المكان والكشف عن ما تعرَضت له السيدة. التي قالت، إن ابنها حاول حرق المنزل من خلال إشعال النار بمادة صلبة سريعة الاشتعال. وألقاها داخل المنزل قبل أن يتلف السور ومن ثم يلوذ بالفرار“.

وأكدت السيدة بحديثها الذي نقله مصدر أمني للصحيفة. أن ”النيران اندلعت بأجزاء من الديوانية. وقد عاينت ”الأدلة الجنائية“ المكان وتم بناءً عليه تسجيل قضية حرق عمد ضد الشاب“.

وأشار المصدر الأمني أنه ”تم إحالة القضية إلى رجال المباحث لضبط الشاب وإحضاره، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“. وصدمت جريمة كويتي حرق والدته المجتمع الكويتي.

عاق حاول إحراق منزل والدته وهي بداخله

https://t.co/XSFK6YkpC8 — الراي (@AlraiMediaGroup) November 1, 2020