شاهد القبض على مشاركين بحفل لعبدة الشيطان في الكويت عراة تماما

الدبور – في حفل مريب لعبدة الشياطين في الكويت فيما يسمى يوم الهالوين. اليوم الذي يحتفل به العالم الغربي كل عام. وانتقل إلى العالم العربي و الإسلامي بشكل مريب وغريب, ضبطت السلطات الكويتية المشاركين في حفل مرتبط بيوم الهالوين في أوضاع غير لائقة بداخل إحدى الشاليهات.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إنه تم ضبط المحتفلين متلبسين في سهرة أطلقوا عليها اسم “سهرة الأشباح”، حيث كانوا عراة وسكارى.

وقالت حسابات كويتية إن المتهمين ظهروا بفيديو آخر وهم يرتدون أزياء “عبدة الشيطان”، وبعضهم عراة.

وجرى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة بتهمة إقامة سهرة ماجنة والترويج للفاحشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وسبق أن شهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية بعض الاحتفالات بعيد الهالوين، في بعض المقاهي والأوكار المجهولة.

لكن السلطات الكويتية دأبت على إيقاف الحفلات وإحالة المشاركين فيها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بتهمة إقامة حفلات غير قانونية.

وعيد “الهالوين” هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ويعود أصل “الهالوين” إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، كان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية الصيف.

لكن تطورت الفكرة، عندما بدأ بعض الأطفال والمراهقين بارتداء أزياء “مرعبة” في يوم “الهالوين”، لإخافة سكان البيوت المجاورة، كنوع من الدعابة.

وزارة الداخلية تداهم شالية احتفل رواده بـ #الهالوين وروجوا لممارسة الفاحشة عبر «السوشال ميديا» حيث قامت بضبطهم واحالتهم لجهة الاختصاص | #أوّل_نيوز #Halloween pic.twitter.com/PJUmJ7hEhy — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) October 31, 2020