صحفي حاول مهاجمة الإعلامية علا الفارس فتلقى صفعة الفوارس أفقدته الذاكرة!

الدبور – مازال البعض من الذباب السعودي والإماراتي يحاول مهاجمة الإعلامية في قناة الجزيرة علا الفارس، فهي تشكل لهم عقدة لن تنتهي منذ تغريدتها المشهورة للقدس. ومن يومها و الهجوم لا يتوقف أبدا.

ومجددا حاول أحد ذباب السعودية، ويعرف عن نفسه بأنه صحفي، وحصل حسابه في موقع تويتر على توثيق العلامة الزرقاء. حاول مهاجمة علا الفارس بنفس الطريقة المكررة و المملة. ولكنه تلقى صفعة فوارس مميزة أفقدته الذاكرة و النطق واصيب بشلل عقلي مؤقت.

الصحفي الذي يدعى محمد سيفاوي كنب تغريدة لسعها الدبور جاء فيها ما نصه: “مشكلة مرتزقة الجزيرة أنهم يعتقدون أن كل الصحفيين مثلهم. عندما تنتقدهم ، يعتقدون أنك تعمل لصالح نضام المملكة العربية السعودية. سأحسم مسألة الفرق بين نضام قطر و نضام السعودية يوم أفهم الفرق بين الحمار والبغل”

لترد عليه الإعلامية علا الفارس بضربة فوارس جاء فيها ما نصه: “في بادئ الأمر ميز بين ض و ظ من ثم عُد إلينا و احسم المسألة ..”



في بادئ الأمر ميز بين ض و ظ من ثم

عُد إلينا و احسم المسألة .. https://t.co/c7ZZVYgHdh — عُلا الفارس (@OlaAlfares) November 2, 2020