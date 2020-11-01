علا الفارس
علا الفارس
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صحفي حاول مهاجمة الإعلامية علا الفارس فتلقى صفعة الفوارس أفقدته الذاكرة!

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – مازال البعض من الذباب السعودي والإماراتي يحاول مهاجمة الإعلامية في قناة الجزيرة علا الفارس، فهي تشكل لهم عقدة لن تنتهي منذ تغريدتها المشهورة للقدس. ومن يومها و الهجوم لا يتوقف أبدا.

ومجددا حاول أحد ذباب السعودية، ويعرف عن نفسه بأنه صحفي، وحصل حسابه في موقع تويتر على توثيق العلامة الزرقاء. حاول مهاجمة علا الفارس بنفس الطريقة المكررة و المملة. ولكنه تلقى صفعة فوارس مميزة أفقدته الذاكرة و النطق واصيب بشلل عقلي مؤقت.

الصحفي الذي يدعى محمد سيفاوي كنب تغريدة لسعها الدبور جاء فيها ما نصه: “مشكلة مرتزقة الجزيرة أنهم يعتقدون أن كل الصحفيين مثلهم. عندما تنتقدهم ، يعتقدون أنك تعمل لصالح نضام المملكة العربية السعودية. سأحسم مسألة الفرق بين نضام قطر و نضام السعودية يوم أفهم الفرق بين الحمار والبغل”

لترد عليه الإعلامية علا الفارس بضربة فوارس جاء فيها ما نصه: “في بادئ الأمر ميز بين ض و ظ من ثم عُد إلينا و احسم المسألة ..”

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