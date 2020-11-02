شاهد رانيا يوسف بعد عرض لحم ابنتها ترد بكل وقاحة لحمي ولحم بنتي وأنا حرة

الدبور – مازالت الممثلة المصرية رانيا يوسف تصر على إنها ستستمر في عرض جسمها وجسم اينتها ايضا بكل وقاحة وتحدي. وتصر أن طريقة عرضها للحمها ولحم ابنتها للعامة عن طريق اللبس الفاضح لا شيئ فيه. بل لبس عادي جدا وطبيعي جدا حسب وجهة نظهرا في ما هو التعري الحقيقي.

رانيا يوسف ترى التعري فقط إن كشفت عن جسمها بشكل كامل و المناطق الحساسة فقط، ما عدا ذلك فهو عادي وطبيعي، وفي النهاية هو جسمها وهي حرة فيه تظهره كيفما يشاء.

و ردت رانيا على الانتقادات التي وجهت لابنتها نانسي، بعد ارتدائها فستان “البطانة” المثير للجدل في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي كانت قد ارتدته رانيا، في مهرجان القاهرة السينمائي قبل عامين وأثار ضجّة كبيرة وقتها.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات تلفزيونية إن ابنتها هي من اختارت الفستان بنفسها مضيفة:”الجيل الحالي أكثر اطلاعًا على السوشال ميديا وحياة المشاهير، ويختار لنفسه الملابس والمدرسة وكل شيء، ومهمتنا فقط الإنفاق عليهم”

وبشأن خوفها من تكرار الهجوم على ابنتها لأنها كرانيا سبق أن واجهت هجومًا بسبب هذا الفستان عندما ارتدته، قالت رانيا إنها استنفدت الهجوم فيما يتعلق بهذا الفستان، وإن السوشال ميديا أصبحت سخيفة للغاية، وأصبح من له ومن ليس له ذوق يتدخل في شؤون الآخرين وينتقد حياتهم.

وعبّرت عن غضبها من الانتقادات التي يتبناها المتابعون في “السوشال ميديا” بقولها: “لم يبق إلا أن يختاروا لنا قائمة الطعام!”، مردفة أن ابنتها ليست فنانة ومن حقها وحريتها أن ترتدي ما تشاء، مبينة أن الفنانة أيضًا من حقها أن ترتدي ما تشاء دون أن ينتقدها أي شخص.

وتابعت: “اللي مش عاجبه ميبصش”

واستطردت رانيا يوسف قائلة إنها تتمتع بالثقة في النفس، ولا شأن لأحد بها طالما أنها تعمل وتربي بناتها ولا تؤذي أحدًا، وأنها بالتالي قدوة لابنتيها، تربيهما على التحلي بالثقة في النفس، والتصرف على النحو الذي يروق لهما طالما كان هذا في حدود الأخلاق ولا يسبب أذى للآخرين.

وتعمّدت رانيا يوسف استفزاز المتابعين خلال حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الرابعة. عبر ابنتها نانسي التي ظهرت على السجاة الحمراء مرتديةً الفستان الفاضح “بدون بطانة”. والذي حين ارتدته والدتها أثار ضجةً واسعة وصل حدّ محاكمة الفنانة بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية. قبل التنازل عن التهمة لاحقاً.

رانيا يوسف بنتها لابسة الفستان اللي بهدلوها عشانه السنة اللي فاتت وبصراحة what a boss move. pic.twitter.com/oVT67NdV6R — no angst no sad (@hangryliving) October 30, 2020