تعرف على الطبيبة العُمانية عذاري بنت عبد الله الزعابية التي حصدت جائزة عالمية

الدبور – حصلت الطبيبة العُمانية الدكتورة عذاري بنت عبد الله الزعابية. أستاذ مساعد وأخصائي أول بقسم التشريح بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس ومستشفى الجامعة. على جائزة IBRO من قبل المنظمة العالمية لأبحاث الدماغ بالمملكة المتحدة وهي أول عمانية تفوز بهذه الجائزة.

وقد تنافس للحصول على هذه الجائزة مجموعة من الأطباء والباحثين من مختلف دول العالم. جاءت هذه الجائزة تكريما للجهود المبذولة من قبل الدكتورة عذاري وفريقها في مبادرة سياج من تحديات وحوارات ونشر وعي بنظام الحياة الصحي الذي يهدف لتحسين صحة الجسد والدماغ.

والجائزة تعد تشجيعا للفريق للقيام بفعاليات أخرى تخدم الهدف نفسه.

وهذه المبادرة تأسست في عام ٢٠١٩ من قبل الدكتورة عذاري. بالتعاون مع طلبة كلية الطلب والعلوم الصحية وهي من اوائل المبادرات التي تهتم بصحة الجسم والنظام الغذائي والرياضي والتوعية حول كافة أنواع السرطان.

المبادرة اتخذت نهج الخروج عن المألوف في نشر التوعية عن طريق التحديات ونشر المعلومات والقضاء على الشائعات المتعلقة بمرض السرطان بأسلوب يلامس المجتمع العربي. وقد لاقت تحديات مبادرة سياج اقبال كبير من كثير من الشباب داخل السلطنة وخارجها. إذ شاركت في التحديات أكثر من ٧ دول من جميع أنحاء العالم.

وذكرت الدكتورة عذاري بأن التقييم لهذه الجائزة لم يكن سهلا فالمتطلبات كثيرة والمنافسة تشمل متقدمين من كل أنحاء العالم.

وأضافت الدكتورة عذاري: ” هذه المبادرة قمت بتأسيسها بالتعاون مع طلبة الطب. وكانت في بدايتها تحت مظلة مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر. ثم انتقلت إلى الكلية. وبلغ عدد المشاركين في الفريق في بدايته عشرة طلبة تقريبا والآن يصل عددهم ما بين 50 إلى 60 شاب عماني من مختلف المحافظات والتخصصات.

يتم تقييم جميع المنشورات العلمية والفعاليات التابعة للمبادرة من قبل متخصصين في مجال علم السرطان. وعلم الصحة الرياضية وعلم الصحة النفسية قبل أن تنشر. ونسعى من خلال هذه المبادرة إيجاد مجتمع صحي ونشط بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040. التي تنص على أن الصحة مسؤولية الجميع”

الجدير بالذكر أن المنظمة العالمية لأبحاث الدماغ تأسست في عام 1961 في المملكة المتحدة وهي تعنى بالأبحاث المهتمة بصحة الدماغ، والدكتورة عذاري بنت عبدالله الزعابية حاصلة على درجة الـ MD من جامعة السلطان قابوس وكانت من أوائل الدفعة، وحصلت على الدكتوراه في مجال أبحاث السرطان (الثدي والقولون) في الولايات المتحدة الأمريكية مع مرتبة الشرف.