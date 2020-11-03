علامات يوم القيامة في الكويت: فيديو لشاب وفتاة يمارسان الجنس في الشارع!

الدبور – إحدى علامات يوم القيامة ظهرت في الكويت. حيث تم ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس في الشارع العام وبدون خجل ولا خوف. في حادثة هزت المجتمع الكويتي المحافظ الذي صدم بهذا الخبر وهذه الواقعة التي حصلت على أرضه. حيث أبدى الكثير من النشطاء عن غضبهم وشعورهم بحالة من القرف.

فقد أعلنت السلطات الكويتية، ضبط شاب وفتاة أقدما على فعل فاضح ومنافٍ للآداب في الطريق العام، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال بيان صادر عن الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية. إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس في الكريق العام. و قاما بأفعال فاضحة في الطريق العام.

وأوضح البيان، أنه وبعد رصد مقطع الفيديو تحرك على الفور قطاع الأمن الجنائي. حيث تمكنت إدارة حماية الآداب العامة برصد شخصين وضبطهما وتحويلهما إلى جهات الاختصاص.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وفتاة يقومان بأفعال منافية للآداب العامة وسط الشارع. الأمر الذي أثار غضباً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل.

ولسع الدبور عددا من ردود الأفعال على الفيديو المتداول الذي نعتذر عن نشره احتراماً لمتابعينا حيث أبدى النشطاء استنكاراً واسعاً لمثل هذه الأفعال مطالبين بتحرك صارم من السلطات الرسمية.

الجدير ذكره، أن الكويت تتعامل بحزم مع مثل هذه القضايا حيث تقوم السلطات المختصة برصد أي تجاوزات غير أخلاقية وتتعامل مع المتجاوزين وفق القانون الكويتي.

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط شاب وفتاة قاما بافعال فاضحة في الطريق العام pic.twitter.com/bdAqQmtBk0 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 30, 2020