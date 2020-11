بايدن إلى البيت الأبيض بعد معركة حامية الوطيس وترامب يهدد واللطم في السعودية و الإمارات

الدبور – بايدن إلى البيت الأبيض بعد معركة حامية الوطيس وبعد فوزه في ويسكنسن وميشيجان في آخر لحظات بعد فرز الأصوات التي أرسلت عن طريق البريد، و التي لا يعترف بها الرئيس الأمريكي ترامب.

فقد انتزع المرشح الديمقراطي “جو بايدن” بصعوبة الفوز بولايتي ويسكونسن (10 أصوات بالمجمع الانتخابي) وميشيجان (16 صوتا بالمجمع الانتخابي) بعد معركة مجهدة ليصبح بذلك على أعتاب البيت الأبيض ويضيق بشكل كبير الطريق أمام منافسه الجمهوري “دونالد ترامب” للحصول على فترة رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات.

وتعتبر ولايتي ويسكونسن وميشجان حاسمتين للحصول على الرقم السحري وهو 270صوتا بالمجمع الانتخابي للوصول إلى البيت الأبيض، وفاز ترامب بكلتا الولايتين في انتخابات عام 2016.

وحصد بايدن حتى الآن 253 من أصوات المجمع الانتخابي بينما حصد ترامب على 214 من أصوات المجمع الانتخابي. ولم تتمكن ويسكونسن من إتمام فرزها للأصوات يوم الثلاثاء بسبب التدفق الهائل لأوراق الاقتراع عبر البريد.

وقال “ميجان وولف” مدير لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن: إذا لم تتوافر النتائج غير الرسمية حتى الأربعاء، فهذا لا يعني حدوث خطأ ما.. ولكن يعني فقط أن مسؤولي الانتخابات يقومون بعملهم.

وبينما يحتفل أنصار بايدن في الولايات المتحدة بتخطيه خطوة هامة في الطريق للبيت الأبيض و الأهم إزاحة ترامب عن الرئاسة وإعادة أمريكا للطريق الصحيح كما يقولون. تجري حفلات اللطم على آلاف الأميال في السعودية و الإمارات. وكأن من خسر الإنتخابات هو بن سلمان أو بن زايد وليس ترامب.

Go ahead trump , you can do it 🕺🏼🕺🏼 #IVoted #الانتخابات_الامريكيه pic.twitter.com/KdzWFHvXqG

— النوري 🇸🇦 (@iinora__s) November 4, 2020