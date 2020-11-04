شاهد قيامة عثمان 32 الحلقة الكاملة و المترجمة عودة قوية لبامسي

الدبور – قيامة عثمان 32 حلقة جاءت قوية كالعادة وحصلت على نسبة مشاهدة عالية منذ بثها مساء الأربعاء وحتى كتابة هذا الخبر. ويحتل مسلسل قيامة عثمان الأعلى بحثا في مواقع البحث خاصة جووجل.

والغريب أن المسلسل هو الاكثر مشاهدة في الدول التي منعته وحرمة مشاهدته مثل السعودية والإمارات ومصر، بل أصدر الأزهر فتوى بتحريم مشاهدته.

ولأن المسلسل يحكي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان الأول ابن الغازي أرطغرل. فهو يشكل عقدة تاريخية لدول مثل الإمارات و السعودية. التي تحارب الرئيس التركي أردوغان بكافة الأشكال تخوفا من قيامة الخلافة الإسلامية من جديد.

قيامة عثمان 32 جاءت الحلقة قوية وحملت الكثير من الأحداث وظهور جديد للمقاتل بامسي و الغزي عبد الرحمن رفقاء أرطغرل في المسلسل الماضي الذي حقق نجاحا كبيرا أيضا وهو قيامة أرطفرل بكافة الأجزاء التي عرضت وتجرمت لأكثر من ٨ لغات حول العالم.

https://fb.watch/1z9fAvhxvd/