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فيديو أمير قطر يقلب رداءه ويلبسه بالمقلوب يثير تفاعلا واسعا في مواقع التواصل

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – فيديو أمير قطر وهو يقلب رداءه بعد الصلاة ولبسه بالمقلوب. إنتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الإجتماعي. وتم تداوله بشكل واسع، فيما تسائل الكثير ما معنى ما قام به أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؟ وهل كانت مقصودة؟

مقطع الفيديو بثته قناة قطر الرسمية عقب إقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث، الخميس. وقلب الرداء هي سنة عن النبي محمد عليه الصلاة و السلام. كان يقلب رداءه بعد صلاة الإستسقاء ويلبسه بالمقلوب. وأمير قطر هو أول من إتبع تلك السنة التي غابت عن شيوخ السعودية في عهد بن سلمان العهد الترفيهي.

وأعادت الشيخة القطرية، مريك آل ثاني، نشر مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، موضحة أن ذلك سنة عن النبي، قائلة: “حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أدى صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة، وقد اقتدى بالرسول الكريم صل الله عليه وسلم بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء”.

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من جهته نشر خالد الجاسم على صفحته الرسمية بتويتر، مقطع الفيديو قائلا إن الأمير وجموع المصلين قاموا بذلك: “سمو الامير وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء”.

 

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