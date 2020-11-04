الأردن: نقل مدير الخدمات الطبية عادل الوهادنة الى مستشفى ” هداسا” الاسرائيلي!

الدبور – كشف الناشط الأردني الإعلامي و الصحافي نايف الطورة. عن أنباء خاصة وصلته تفيد بنقل مدير الخدمات الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة الى مستشفى ” هداسا” الاسرائيلي في القدس المحتلة بعدما تدهورت حالته الصحية جراء اصابته بفايروس كورونا.

و أضاف الصحفي الأردني نايف الطورة. المقيم في نيويورك الأمريكية منذ فترة، و المعروف بكشف الكثير من الأسرار و الأمور الحساسة التي يتفرد بها بما يخص الأردن. ان العميد في الخدمات الطبية الطبيب ياسر الغول قد رافق الوهادنة اثناء عملية نقله الى هناك.

وقد أصيب العميد عادل الوهادنة بفيروس كورونا وتدهورت حالته الصحية فجأة جراء إصابته بالفيروس، وتم نقله بمروحية خاصة مباشرة إلى القدس المحتلة ليتلقى العلاج والرعاية في مستشفى هداسا التابع لدولة الإحتلال.

وقال الطورة بتغريدة له على صفحته على موقع فيسبوك التي يتابها الآلاف في الأردن و المهجر. “ان هنالك استياء عاماً في اوساط القطاع الطبي العسكري جراء نقل مديرهم للعلاج في المستشفيات “الاسرائيلية”. لانها ستؤدي الى فقدان الثقة في قطاعنا الطبي وفي سمعة الاردن الطبية. وخصوصاً قواتنا المسلحة التي تراجعت خدماتها بفعل عدم ايجاد ميزانية تسد احتياجاتها من الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الاساسية وحتى الادوية.”

الدبور لسع ما نشره الطورة على صفحته وينقله لكم كما جاء ما نصه:

“معلومات وصلتني الآن من عمان والقدس. تشير الى ان الاردن قد نقل بواسطة مروحية عسكرية مجهزة للغايات الطبية. مدير الخدمات الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة الى مستشفى ” هداسا” الاسرائيلي في القدس المحتلة. بعدما تدهورت حالته الصحية جراء اصابته بفايروس كورونا.

المعلومات تشير الى ان العميد في الخدمات الطبية الطبيب ياسر الغول قد رافق الوهادنة اثناء عملية نقله الى هناك.

يذكر ان هنالك استياء عاماً في اوساط القطاع الطبي العسكري. جراء نقل مديرهم للعلاج في المستشفيات “الاسرائيلية” لانها ستؤدي الى فقدان الثقة في قطاعنا الطبي وفي سمعة الاردن الطبية. وخصوصاً قواتنا المسلحة التي تراجعت خدماتها بفعل عدم ايجاد ميزانية تسد احتياجاتها من الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الاساسية وحتى الادوية.

كل ما اتمناه ان لا تكون هذه المعلومات صحيحة وان يكون مدير الخدمات الطبية بخير.”

وقالت صحيفة يديعوت العبرية:

اليوم تم نقل مسؤول عسكري أردني رفيع المستوى. بمروحية إلى إسرائيل لتلقي العلاج في مستشفى هاداسا عين كارم بالقدس، بسبب اصابته بفايروس الكورونا.

🇮🇱🇯🇴#عاجل وصول شخصية #أردنية عسكرية كبيرة بمروحية عسكرية أردنية إلى #إسرائيل

للمعالجة في مستشفى هداسا عين كرم في أورشليم القدس

لتلقي العلاج الصحي الطارئ، بعد أن أصيب بوباء #كورونا @roysharon11 pic.twitter.com/mmbm2QAIdp — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 4, 2020