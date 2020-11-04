هل ستعلن الخطوط الجوية الأردنية الإفلاس و الإغلاق بعد الأزمة المالية التي شهدتها؟

الدبور – هل ستعلن الخطوط الجوية الأردنية الإفلاس بعد الخسارة الكبيرة التي شهدتها في الفترة الأخيرة؟ وهل من الممكن أن يتم إغلاقها تماما أم خفض أسطولها بشكل كبير وهو ما يعد مثل الإغلاق أو الإفلاس؟

و تبحث الحكومة الأردنية سبل دعم إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية بعدما كشفت بياناتها المالية أنها خسرت 270 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام الجاري، بما يمثل 70% من قيمة رأسمالها.

وأظهرت البيانات. التي نشرتها الشركة، أمس الثلاثاء. أن الخسارة بلغت في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 150 مليون دولار تقريبا مقابل 34 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2019. وذلك نتيجة تأثر أعمال الشركة بتفشي فيروس كورونا المستجد. بما في ذلك قدرتها على استرداد قيمة موجوداتها.

وفي الربع الثالث وحده. خسرت الشركة حوالي 56 مليون دولار. مقابل خسارة 32 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام 2019.

وتجاوزت المطلوبات المتداولة للخطوط الجوية الأردنية حجم موجوداتها بواقع 166 مليون دولار. حتى نهاية الربع الثالث، بحسب تقرير مراجعة القوائم المالية المرحلية للشركة. الذي أفاد بأن هذا يشير إلى “وجود شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار”.

وينص قانون الشركات في الأردن على أنه “إذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75% من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها فإن الشركة تصفى إجباريا”.

لكن التقرير أورد أن مجلس الوزراء فوض وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع رأس مال الشركة بمبلغ 70 مليون دولار خلال 5 سنوات. بواقع 14 مليونا سنويا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

كما كشف التقرير عن مناقشات تجريها إدارة الشركة مع مجلس الوزراء ووزارة المالية لإعادة جدولة زيادة رأس المال لتصبح خلال عامين بواقع 35 مليون دولار سنويا ابتداء من السنة الحالية، ملمحا إلى رسائل تطمينية بعثت بها الوزارة إلى الشركة حول نية حكومية لدعم نشاطاتها في المستقبل.