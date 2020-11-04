70% من الناخبين المسلمين الأمريكيين صوتوا لصالح بايدن

الدبور – كشف استطلاع أجراه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير”، الأربعاء، أن نحو 70% من الناخبين الامريكيين المسلمين دعموا المرشح الديمقراطي “جو بايدن”، في سباق الانتخابات الرئاسية الذي تشهده البلاد حاليا.

وكشف الاستطلاع أيضا، أن الإقبال من المسلمين على المشاركة في التصويت كان كثيفا.

وبين أن الاستطلاع شمل 844 أسرة من الناخبين المسلمين المسجلين، حيث قال 84% من الذين يحق لهم الانتخاب إنهم صوتوا في انتخابات 2020.

وقال 5% من المستجيبين إنهم لم يصوتوا، بينما 11% رفضوا الإجابة على السؤال.

ومن بين الذين أدلوا بأصواتهم، قال 69% إنهم صوتوا لصالح “بايدن”، بينما قال 17% إنهم صوتوا لـ”ترامب”.

كما تشير النتيجة الأخيرة إلى زيادة بنسبة 4% في الدعم لـ”ترامب” مقارنة بانتخابات 2016، عندما حصل الرئيس الجمهوري على 13% من أصوات المسلمين، وفقا للمجلس.

وفي بيان شكر فيه الناخبين المسلمين على الإدلاء بأصواتهم، قال المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، “نهاد عوض”، إن أكثر من مليون ناخب أمريكي مسلم صوتوا في الدورة الانتخابية.

وتسببت سياسات وتصريحات الرئيس الأمريكي ضد الأجانب والمهاجرين في قلق لدى المسلمين الأمريكيين، علاوة على سياساته الدرامية في الشرق الأوسط، والتي انحازت، بشكل غير مسبوق، إلى إسرائيل.

وتشير أحدث المؤشرات إلى تقدم المرشح الديمقراطي “جو بايدن” وحصوله على 264 من أصوات المجمع الانتخابي، واقترابه من الوصول إلى 270 صوتا ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.