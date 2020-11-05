الكويت: سجن سارة الكندري وزوجها سنتين بسبب نشر فيديو فاضح شاهد الفيديو

الدبور – في الكويت قضت محكمة الجنايات الكويتية حبس الفاشنيستا الكويتية المثيرة للجدل سارة الكندري وزوجها. لمدة عامين مع غرامة مالية لنشرها مشاهد فاضحة مع زوجها على منصات وسائل التواصل الإجتماعي من أجل التربح غير المشروع.

وقضت محكمة كويتية، الأربعاء، بحبس سارة الكندري وزوجها، لمدة سنتين وغرامة ألفي دينار (6536 دولارا) وكفالة ألف دينار (3268 دولارا) لوقف تنفيذ العقوبة.

جاء ذلك في بعد أن أدانتهما محكمة الجنايات. بإتيان حركات غير لائقة وغير أخلاقية في مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتادت سارة الكندري على نشر فيديوها غير أخلاقية مع زوجها من أجل جني الأموال. عن طريق جلب مشاهدات كثيرة لحسابها ومن ثم بث الإعلانات على الصفحة. وهي طريقة إشتهرت في الفترة الاخيرة في الوطن العربي كله.

وأصبحت أسهل طريقة لجلب المعجبين هو إنا التعري او الرقص بطريقة غير أخلاقية أو نشر مشاهد فاضحة كما في حالة الكندري المثيرة للجدل.

وسارة الكندري لها خبرة طويلة في السجون وفي نشر الفيديوهات الخادشة للحياء واعتقلت أول مرة بداية هذا العام بسبب فيديو آخر اعتبر خادش للحياء.