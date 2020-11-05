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بنت المدينة المنورة في السعودية تتحرش بالشباب وتثير ضجة شاهد الفيديو

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – بنت المدينة المنورة في السعودية العظمى بالتحرش و الترفيه و الحلب أيضا. هي من تتحرش بالشباب وليس العكس. لأن الفتاة السعودية تطالب بحقها بكل شيء في زمن بن سلمان. حتى حقها بالتحرش بالشاب الذي تريد وتشعر أنها متساوية في مستوى التحرش في زمن الترفيه.

وظهرت الفتاة متحرشة المدينة المنورة. بفيديو متداول لسعه الدبور كعادته، وهي تُخرج رأسها من السيارة باتجاه سيارة بجانبها، وتتحرش بشاب مُتلفظة بكلمات إيحائية فجة، وخادشة للحياء.

وتصدر هاشتاج التريند الأول في المملكة، عَبَّرَ خلاله الناشطون عن شعورهم بالصدمة من المقطع، ووصول بعض الفتيات إلى هذا المستوى من الانحدار الأخلاقي في المملكة في عهد بن سلمان.

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وطالب السعوديون بتفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة أخرى، والتي تم تقليص صلاحياتها، وإحلال هيئة الترفيه بدلاً عنها.إقرأ أيضا: نسل شيطان العرب وأجمل رجل سينتهي : تراجع خصوبة المرأة الإماراتية

بينما عبر غير السعوديون عن غضبهم من كون الواقعة بالمدينة المنورة. وإنها بنت المدينة المنورة, وكتب أحدهم أن المسلمين يأتون للتوبة في المدينة المقدسة، بينما أهلها يدنسونها بأفعالهم وتصرفاتهم.

وليست الحادثة الأولى المُشابهة في المملكة، فقد تحرش عدد من الفتيات بشبان في مكان عام. وانتشر حينها مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى على الأقل. وبدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير. الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

 

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